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Medya CHP övgüleri kabak tadı verdi! Meseleye hiç böyle bakmamıştınız
Medya

CHP övgüleri kabak tadı verdi! Meseleye hiç böyle bakmamıştınız

Yeniakit Publisher
2024-05-14 17:35:00 - 2024-05-14 12:22:04
CHP övgüleri kabak tadı verdi! Meseleye hiç böyle bakmamıştınız

Gaffar Yakınca, Özgür Özel Tayyip Erdoğan’la görüştüğünden beri CHP övgülerinin bitmek bilmemesine anlam veremediğini ifade etti. “Zannedersin ki memleket büyük bir sıkıntının içinde, Erdoğan da boğuluyor, CHP ona el uzattı. Uzun yıllar siyaset yerine militanlık yapmayı, diyalog kurmak yerine küfür etmeyi seçen CHP, şimdi biraz siyasete benzer bir şey yaptı diye seviniyoruz” diyen Yakınca, Aydınlık gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Gaffar Yakınca, Özgür Özel Tayyip Erdoğan’la görüştüğünden beri CHP övgülerinin bitmek bilmemesine anlam veremediğini ifade etti. “Zannedersin ki memleket büyük bir sıkıntının içinde, Erdoğan da boğuluyor, CHP ona el uzattı. Uzun yıllar siyaset yerine militanlık yapmayı, diyalog kurmak yerine küfür etmeyi seçen CHP, şimdi biraz siyasete benzer bir şey yaptı diye seviniyoruz” diyen Yakınca, Aydınlık gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Özgür Özel Erdoğan ile görüştüğünden beri CHP övgüleri bitmek bilmiyor. Zannedersin ki memleket büyük bir sıkıntının içinde Erdoğan da boğuluyor, CHP ona el uzattı! 

Yahu biraz aklınızı başınıza toplayın. Bir partinin diğeri ile “görüşmesi” siyasetin alışıldık olaylarından biri. Hatta siyasetin tanımı bu!

Uzun yıllar siyaset yerine militanlık yapmayı, diyalog kurmak yerine küfür etmeyi seçen CHP, şimdi biraz siyasete benzer bir şey yaptı diye seviniyoruz.

Adamın yumurta vermez kart bir tavuğu varmış, bir gün oğlu koşa koşa gelip “baba bizim kart tavuk gıdakladı herhalde yumurtlayacak” demiş. Adam da “boşuna heveslenme oğlum, o arada bir gıdaklayıp numara yapar ki kesmeyelim” diye yanıt vermiş.
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Türk milletinin CHP ile imtihanı da böyle bir şey işte. Kırk yılın başı azıcık siyaset emaresi gösterip parti olduğunu hatırlatıyor. Ama parti olmanın önemli şartı poz kesmek değil siyaset üretmek. Tıpkı tavukluğun gıdaklama ile değil yumurtlama ile belli olması gibi.

CHP’nin şu hali ile siyaset üretebileceğini düşünmemiz için hiçbir sebep yok. Ne kadrolar değişmiş ne kafa değişmiş, ne de ideolojik saplantılar geride kalmış. Üstüne bir de bu hali ile belediye seçimlerini kazanmış, yetmemiş o belediyelerde aile, eş, dost, ahbap saltanatı kurulmuş. CHP neden değişsin ki?

Ama efendim Özgür Bey, “dış politikada milli çıkarları savunacağız” demiş! E demeseydiniz bari… Siz Türkiye’nin partisi değil misiniz başka kimin çıkarını savunacaksınız? Ama tabi bu konuda bile çok emin olmamak lazım. Türkiye’nin çıkarını savunacağız diyen CHP, bakalım Irak tezkeresi Meclis’e gelince ne tavır alacak? Belediyelere taşıyıp meşrulaştırdığı DEM sokaklara çıkınca ne yapacak?”

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