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CHP önünde pazarcı eylemi! Belediye başkanı hayali pazar yeri sattı

Antalya'da CHP'nin Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından kendisine ve bazı kişilere hayali pazar yeri satıldığını iddia eden bir kişi, CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

05 Mart 2019 Salı 15:56
CHP önünde pazarcı eylemi! Belediye başkanı hayali pazar yeri sattı

Alınan bilgiye göre, Antalya'da pazarcılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Soner S, CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından kendisine ve bazı kişilere hayali pazar yeri satıldığını iddia eden Soner S, bu nedenle 30 bin lira ödediğini ve iflas ettiğini öne sürdü.

Soner S, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:56
  1. Konya
  2. Antalya
  3. chp genel merkezi
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