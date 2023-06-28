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Siyaset CHP, Öcalan sevici Merdan Yanardağ için harekete geçti!
Siyaset

CHP, Öcalan sevici Merdan Yanardağ için harekete geçti!

Yeniakit Publisher
2023-06-28 19:19:00 -
CHP, Öcalan sevici Merdan Yanardağ için harekete geçti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ı övücü ifadeleri sebebi ile tutuklanarak cezaevine gönderilen Merdan Yanardağ için heyet oluşturdu.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında PKK terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu eleştirdi. Bebek katiline "tecrit" uygulandığını iddia eden Yanardağ, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Tele 1 canlı yayınına katıldı.

Sarıgül de Öcalan sevici Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz etti.

Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Merdan Yanardağ için partide heyet oluşturulduğunu duyurdu. Sarıgül "Sayın Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim. Merdan Yanardağ’ı ziyaret edeceğiz" dedi.

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