CHP MYK üyeleri son dakika listesi
Son dakika haberi CHP MYK üyeleri belli oldu. CHP 37. Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapıldı. CHP kurultayında 60 kişilik Parti Meclisi (PM) belirlenmişti. CHP PM’nin belirlenmesinden sonra PM ilk toplantısını yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni yönetimi yani CHP MYK üyeleri belli oldu. CHP MYK üyeleri listesinde yeni yüzlerin yanında kurultay öncesinde yönetimde olan isimler de yer aldığı görülmekte.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından “A Takımı” olarak nitelendirilen MYK’sı açıklandı. Yeni MYK’nın ilk toplantısının bugün yapması planlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK listesine göre Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel ve Gamze Akkuş İlgezdi gibi isimlerin yeniden CHP MYK listesine girdiği görülürken, Veli AĞBABA Veli, Ahmet Akın gibi isimlerin de yine CHP MYK’sında koltuk kaptığı görülmekte. İşte yeni CHP MYK üyeleri listesi:
CHP MYK üyesi isim listesi
Fethi Açıkel (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)
Onursal Adıgüzel (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
Veli Ağbaba (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)
Ahmet Akın (Enerji, Alt Yapı Projeleri)
Muharrem Erkek (Hukuk ve Seçim İşleri)
Gökçe Gökçen (Gençlik Politikaları)
Gamze Akkuş İlgezdi (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)
Lale Karabıyık (Eğitim Politikaları)
Gülizar Biçer Karaca (İnsan Hakları)
Bülent Kuçoğlu (İdari ve Mali İşler)
Faik Öztrak (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) – Parti Sözcüsü
Ali Öztunç (Doğa Hakları – Çevre)
Oğuz Kaan Salıcı (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)
Yüksel Taşkın ( Sosyal Politikalar)
Seyit Torun (Yerel Yönetimler)16. BÖKE Selin Sayek (Genel Sekreter