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CHP milletvekillerinden Kamer Genç'in mezarı başında selfie

Tunceli eski milletvekili Kamer Genç, ölümün 3'üncü yılında kabri başında anıldı. Anma törenine katılan CHP milletvekilleri Özgür Özel ile Veli Ağbaba mezarın başında selfie çekti.

22 Ocak 2019 Salı 20:47
CHP milletvekillerinden Kamer Genç'in mezarı başında selfie

Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in doğum yeri olan Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ile başlayan anma programında Kur'an-ı Kerim okundu.

CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'nun Genç'i anmak için gönderdiği mesajın okunması ile devam eden programda bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2016 yılında hyayatını kaybeden Genç'i unutmadıklarını ve her yıl mezarı başında andıklarını belirtti.

Törenin sonunda CHP milletvekili Özgür Özel'in cep telefonuyla Genç'in kabri başında selfie çekmesi dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 20:47
  1. Tunceli
  2. Özgür Özel
  3. Kamer Genç
  4. veli ağbaba

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc18 dk önce
    Adam Fatiha dan ne anlar, bari bir demet cicek götürselerdi. Onlarinda yaptiklari hareket alayli olarak ayni manaya geliyor.
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 45 dk önce
    Allah rahmet eylesin. Meclisteki fetullah konuşması dün gibi aklımızdadır ..sinirlenip 3 gün meclise girememe cezası verdiren ak parti milletvekilleride

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