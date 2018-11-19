0553 313 94 23

CHP milletvekili Erdin Bican toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, son yolcuğuna uğurlandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:45
CHP milletvekili Erdin Bican toprağa verildi

Ankara İbni Sina Hastanesinde hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, son yolcuğuna uğurlandı.Erdin Bircan için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Bircan'ın annesi Müferi, eşi Bahriye ile oğulları Eren ve Erdem Bircan taziyeleri kabul etti.

Törene katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, camiye girişinde aileye taziyelerini iletti. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Bircan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Enez ilçesinde bağlı Hasköy Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Erdin Bircan'ın yakınlarının yanı sıra Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP genel başkan yardımcıları, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

'Ona şükran borçluyuz'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, Bircan'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere cenaze törenine katılmak için Edirne'de olduğunu söyledi. Bircan'ın doktorların tüm gayretine rağmen hayatını kaybettiğini belirten Yıldırım, "Milletvekilimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Bircan'ın elim bir rahatsızlık geçirdiğini, uzun süre yaşama direnmesine rağmen hayatını kaybettiğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Bircan'a şükran borçlu olduklarını ifade ederek, "Ona her dönem saygı duyduk. Doktorlar ellerinden gelen bütün çabaları gösterdi, uzun süre yaşama direndi. Ama sonuçta kader kaçınılmaz. Allah rahmet eylesin, kendisine, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, parti çalışmaları için gittiği Iğdır'da 30 Temmuz'da beyin kanaması geçirmiş, Ankara'da yaklaşık 4 ay yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:45
  1. Iğdır
  2. Edirne
  3. Ankara
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Erdin Bircan
  6. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Yıldırım Edirne'de fabrika gezdi
    1. TBMM Başkanı Yıldırım Edirne'de..
    2. Nijerya'da '28 Şubat zulmü' protestosu!
    3. BM'ye tepki gösterdi! 'Suudileri atın'..
    4. Otomobil çaldı 'macera aradım' dedi
    5. MHP'de 30 belediye başkan adayı belli..
    6. Aracında ölü bulunan polis memuru..
    7. Yellenmek ayıp değil sağlık işareti
    8. Bakan Berat Albayrak'tan kritik açıklama
    9. Altının kilogramı 209 bin liraya indi
    10. Katil İsrail bu sene 52 Filistinli..
    11. Sivas'ta 10 bin kişilik yurda öğrenci..
    12. 'Deli Bal' insanlığın ilk kimyasal..
    13. Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması..
    14. Bakan Berat Albayrak'tan TürkAkımı..
    15. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, 8..
    16. "Antibiyotik reçete yazarken iki kez..
    17. Selman, Kaşıkçı cinayetinin ardından..
    18. 2 gencin öldüğü kazada otomobil..
    19. CHP milletvekili Erdin Bican toprağa..
    20. El freni çekilmeyen kamyon, 10..
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor