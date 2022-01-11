CHP, Mersin’de çantayla götürmüş

Bürokratlarının yemek masalarında dansöz oynattığı CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde bir ihale rezaleti daha patlak verdi. Daha önce nüfusu 1 milyon 868 bin 757 kişi olduğu halde 7 milyon 200 bin adet il haritası alındığını deşifre ettiğimiz CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde şimdi de kayıp çanta rezaleti patlak verdi.

Vurgun 'harita' ile başladı

Harita cahili Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Güneydoğu’nun incisi dediği” Mersin’in CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Akit’in 8 Ocak’ta “CHP’deki vurgun haritaya uzandı” başlıklı haberinde, nüfusu 1 milyon 868 bin 757 kişi olduğu halde belediye tarafından açılan ihalede 7 milyon 200 bin adet il haritası alındığını deşifre ettiğimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde bir skandal daha ortaya çıktı. Başkanlığını CHP’li Vahap Seçer’in yaptığı Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen 08 Temmuz 2021 tarihli ihalede büyük bir vurguna imza atıldığı saptandı.

4 bin çanta kayıp

CHP’li Seçer’in yerel gazetelere çarşaf çarşaf açıklamalar yaparak 16 bin öğrenciye içerisi kırtasiye malzemeleriyle dolu okul çantası dağıttıklarını iddia ettiği sözde yardımın altından büyük bir vurgun çıktı. Kamuoyunu yanıltmak yoluyla büyük bir ihale vurgununa imza atan Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Okul Çantası ve Kırtasiye Seti Satın Alınması’ ihalesinde, 20 bin çanta için 2 milyon 612 bin TL’lik fatura ödendiği halde yalnızca 16 bin adedinin dağıtıldığı, aradaki 4 bin çantanın akıbetinin ise meçhul olduğu belirlendi. İhalenin teknik şartnamesinde, 2 Ağustos 2021’de başlayan işin bitiş tarihi 30 Eylül 2021 olarak belirtildiği halde, o günlerde açıklama yapan CHP’li Başkan Seçer’in, 1 sınıfa başlayan öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemeleri olduğu halde yalnızca 16 bin çanta dağıttıklarını söylediği belirlendi.

İhaleler hep aynı kişiye

CHP’li Büyükşehir Belediye’nce, ‘İlk Çantam Projesi Kapsamında Okul Çantası ve Kırtasiye Seti’ kampanyası olarak gerçekleştirilen ihalenin de, daha önce 5 milyon 296 bin 393 TL’lik ballı il haritası ihalesi paslandığını deşifre ettiğimiz Akdeniz Doğuş Reklam Baskı Organizasyon adlı şirketin sahibi Emrah Yılmaz’a ait Online Dijital Basımyayın LTD şirketine paslandığı dikkatlerden kaçmadı. Skandal ihale, bürokratlarının masalarda dansöz oynattığı, bu durumu haberleştiren gazetecilerin ise evleri basılarak gece yarısı gözaltına alındığı belediyedeki çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi.