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Aktüel CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:08:06 -
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

MERSİN (AA) - CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Gökçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Kasım'da test yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Evde karantinada olduğunu ifade eden Gökçel, "Oğlumla beraber yaptırdığımız test pozitif çıktı. Şu an evdeyiz. Filyasyon ekiplerinin verdiği ilaçlarla tedavimizi oluyoruz, karantinadayız. Hafif bir halsizlik var, kötü bir durum yok." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından Gökçel'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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