CHP medyasından İmamoğlu'na yalanlama! Yine rezil oldu

Türkiye'ye çağ atlatacak Kanal İstanbul projesinde ilk kazma bugün vuruldu. Kanal İstanbul'un ilk köprüsü olan Sazlıdere'nin temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla atıldı.

Törende konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yararına olacak her projenin önüne takoz koyan CHP'nin Kanal İstanbul projesini de engellemeye çalıştığını hatırlatarak, "CHP zihniyetine kalırsak ne yollara ne köprülere ulaşamazdık. Millete hizmet eden ne kadar abide eser varsa bu çapsız zihniyetin karşı çıkmasına rağmen ülkemize kazandırıldı. Basiretsiz bu zihniyete rağmen projeleri yaptık. Şimdi de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP'nin devlet adabından dahi yoksun olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devlet adabını bile hiçe sayarak akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Yatırımcıları, bankaları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak."

İmamoğlu'nun sözleri akıllara geldi

Öte yandan Kanal İstanbul projesinde ilk temelin atılması akıllara CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı akılalmaz açıklamayı getirdi.

Üstüne vazife olmadığı halde devlet işlerine burnunu sokan ve her işe maydonoz olan İmamoğlu her zaman yaptığı gibi yine haddini aşan sözler sarfetti.

"Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" için Temel Atmama Töreni düzenleyen ve Marmara'yı müsilaj felaketine sürükleyen şovmen İmamoğlu, "26 Haziran'da Kanal İstanbul'un değil, otoyol projesinin temelini atacaklar" şeklinde mesnetsiz ve içi boş bir iddia ortaya attı.

Göreve geldiği günden bu yana İstanbul'a çevre felaketi yaşatan ve pişkinliğin adeta dibini sıyıran İmamoğlu, "Adına, 'Beton Kanal' dediğimiz bu proje, bir devlet projesi değildir; bir seçim projesidir. Aynı zamanda projenin doğaya, insana, İstanbul'a zarar verme ihtimali var" ifadelerini kullandı.

Bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla atılan temelin Kanal İstanbul'un değil bir otoyolun temeli olduğunu iddia eden İmamoğlu, kendisine destek veren CHP yandaşı solak medya kuruluşlarını dahi bu sözlerine inandıramadı.

İmamoğlu'nu açık bir şekilde yalanlayan CHP medyası bugün attıkları başlıklarla söz konusu temelin Kanal İstanbul'a ait olduğunu belirtti.

İşte CHP medyasının o haberleri:

Harita elinde kaldı

Eline harita alıp basın mensuplarının karşısına geçen ve sırf gündem olabilmek için konuşan şovmen İmamoğlu gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte bir kez daha rezil kepaze oldu.