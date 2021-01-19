CHP Maltepe ilçe yöneticisi tecavüz suçundan hakim karşısında! 'Kafamı duvara vurup..."

CHP'nin suskunluğa büründüğü tecavüz olayının ilk duruşması yapıldı. Maltepe'de bir kafede 20 Kasım 2020 tarihinde 23 yaşındaki Z.Y.'ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP Maltepe İlçe Yöneticisi Umut Karagöz'ün, "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" tehdit" suçlarından 24 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Evliyim ve iki çocuğum var

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Umut Karagöz, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Z.Y. ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Karagöz, evli ve 2 çocuk sahibi olduğunu söyledi. Sanık savunmasında şunları söyledi:

Sanık: 'Sevgilisine küfrettiği için sakinleştirmek istedim'

“Daha önceden birlikte çalıştığımız için mağdur Z.Y.’yi tanırım. Arkadaşım olur. Olay günü akşam saatlerinde mağdur Z.Y. ile birlikte kafeden çıktık. Part-time olarak işe başladığım kafeye gittik. Pandemi nedeniyle mekanlar kapandığı için havalar da soğuk olduğu için burada oturabileceğimizi düşündüm. Arkadaşım Ö.K. ve mağdurla birlikte içeri girdik. Sohbet etmeye ve alkol almaya başladık. Daha sonra Ö.K. kalkacağını söyledi. O kalktıktan sonra biz Z.Y. ile birlikte oturup sohbet edip, alkol almaya devam ettik. Ö.K ile Z.Y. sevgili oldukları için bu konuda konuştuk. Daha sonra mağdur duygu değişimleri yaşamaya başladı ve sevgilisi hakkında küfür ederek ‘beni burada bıraktı gitti, beni sahiplenmiyor’ şeklinde söylenmeye başladı. Bana da sert bir dille tepki vermeye başladı. Ben de kendisini sakinleştirmeye çalıştım.”

"Saçından tutarak lavoboya götürüp, dövdüm"

Sanık savunmasının devamında, “Masada duran bardağı kafamda patlattı. Ben kalkıp o sinirle boynundan veya saçından tutarak Z.Y.’yi lavaboya götürdüm. Yüzüm kandan görünmüyordu. İkimiz de çok sinirlenmiştik. O çığlık atıyordu. Ben sinirlenmiştim. ‘Sen niye bardağı yüzümde patlattın’ diyerek ona vurmaya başladım. Tokat attım, yumruk attım. Z.Y.’yi tuttum, aynaya baktım. ‘Karakola gideceğiz, birbirimizden şikayetçi olacağız’ dedim. Bu sırada beni sakinleştirmeye çalıştı. Elimi yüzümü yıkamaya yardımcı oldu. Biraz daha sakinleşmiştim” diye konuştu.

“Kendisini darp ettim ama cinsel saldırıda bulunmadım”

Daha sonra birbirlerini sarıldıklarını anlatan sanık Karagöz, “Sakinleştikten sonra çıkmaya karar verdik. Ben kesinlikle Z.Y.’yi orada zorla tutmadım. Mağduru darp ettiğim doğrudur, boğazını da sıkmış olabilirim. Ancak kendisine sinkaflı sözler söylemediğim gibi tehdit de etmedim. Bunları kabul etmiyorum. ‘Seni de öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim’ sözünü kullanmadım” diyerek cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin iddiaları da kabul etmediğini söyledi.