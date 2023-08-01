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Siyaset CHP listesinden giren Davutoğlu yine bombayı bıraktı: Son tercihimdi
Siyaset

CHP listesinden giren Davutoğlu yine bombayı bıraktı: Son tercihimdi

Yeniakit Publisher
2023-08-01 00:56:00 -

Muhalefette seçim yenilgisi sonrası tansiyon düşmüyor. Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son yaptığı açıklamalarla CHP'lileri kızdıracak.

Seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından dağılan muhalefet kanadında sular durulmuyor. CHP ve İYİ Parti arasındaki karşılıklı "yerel seçim" restleşmeleri devam ederken, ittifakın küçük ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda CHP'lileri kızdıran açıklamalarda bulundu.

"Son tercihim CHP listelerinden girmekti"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı programda, ''En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Her şeyi denedim. İYİ Parti’ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım dedim. Kimse bizim oportünist bir tavır sergilediğimizi söyleyemez'' ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar CHP seçmeni tarafından büyük tepki toplarken sosyal medyada, ''Bizi oyuna getirdiler.'' yorumları yapıldı.

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