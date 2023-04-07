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Siyaset CHP listelerinden seçime girecekler! AK Parti'den Davutoğlu ve Babacan çıkışı
Siyaset

CHP listelerinden seçime girecekler! AK Parti'den Davutoğlu ve Babacan çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 22:29:00 - 2023-04-07 22:54:45
CHP listelerinden seçime girecekler! AK Parti'den Davutoğlu ve Babacan çıkışı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçime CHP listelerinden girecek olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milletvekili olabilmek için seçime CHP listesi altında girecek olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın oy oranını ve siyasi pozisyonunu ti'ye aldı.

Yedili masanın tabanı olmayan küsurat partileri tek tek kendisini el veriyor. CHP listelerinden seçime giren Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'ni eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni kurulan bu iki partinin liderleri Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın düştükleri hâli özetledi.

Turan'ın Twitter'daki paylaşımı şöyle:

"Bir selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını iddia edenlerin, "çok oyumuz var, kendi logomuzla seçime gireceğiz" diyenlerin ayakları yere bastı!

Şimdi 3-5 milletvekili için CHP'nin 6 oklu bayrağı altında seçime girecekler.
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Yorumlar

Ahmet Tunç

Çok şükür Bülent Turan Başkanımız yine tespitlerde bulunmuş. Beyaz kefenimizi giydik te geldik Rabbimize şükürler olsun.

Chpliler

Ataturkün partisini nehalere düsurdunüzata sizi
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