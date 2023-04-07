CHP listelerinden seçime girecekler! AK Parti'den Davutoğlu ve Babacan çıkışı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milletvekili olabilmek için seçime CHP listesi altında girecek olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın oy oranını ve siyasi pozisyonunu ti'ye aldı.

Yedili masanın tabanı olmayan küsurat partileri tek tek kendisini el veriyor. CHP listelerinden seçime giren Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'ni eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni kurulan bu iki partinin liderleri Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın düştükleri hâli özetledi.

Turan'ın Twitter'daki paylaşımı şöyle:

"Bir selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını iddia edenlerin, "çok oyumuz var, kendi logomuzla seçime gireceğiz" diyenlerin ayakları yere bastı!

Şimdi 3-5 milletvekili için CHP'nin 6 oklu bayrağı altında seçime girecekler.

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