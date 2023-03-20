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Gündem CHP Lideri Kılıçdaroğlu zaten var olanı vadetti
Gündem

CHP Lideri Kılıçdaroğlu zaten var olanı vadetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de 6'lı masanın liderlerinin de yer aldığı toplantıda 1992'de kurulan, kısa süre faaliyette kalan ve 2003'ten bu yana faal olan "Vergi Konseyini" kuracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 04:10:00 -
CHP Lideri Kılıçdaroğlu zaten var olanı vadetti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin 5. gününde 6’lı masanın temsilcileri bir araya geldi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan ‘Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması’nda CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf

İzmir'de düzenlenen 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Bu konsey toplanan vergilerin nerelere harcandığını raporlara bağlayıp, Resmi Gazete'de yayınlayacak." dedi.

Yıllardır çalışan kurumu açacağını söyledi

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kurmayı planladığı "Vergi Konseyi" yıllardan beri Türkiye'de aktif olarak hizmet vermekte.

1992 yılında kurulan Vergi Konseyi o dönemde kısa süreli çalışırken 2003 yılında yapılan düzenlemeyle yasal bir statüye kavuştu. O günden günümüze kadar hizmetlerini sürdüren konseyin internet sitesinde de kurumun yaptığı faaliyetler yer alıyor.

İşte Vergi Konseyi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler:
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Vergi Konseyi, 1992 yılında kurulmuş, ancak faaliyetleri kesintili ve kısa süreli olmuştur. 2003 yılında yeniden faaliyete geçen Konsey, 31 Temmuz 2004'de 178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 33/A maddesinde yapılan düzenleme ile yasal statüye kavuşmuştur.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 238 inci maddesi ile "Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma organıdır. Konseyin, çalışma usul ve esasları Yönetmelik ile belirlenir." hükmü ile mevcut yasal statüsü korunmuştur.

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