CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte sinemaya gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir alışveriş merkezindeki sinemada eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmini izledi.

Çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, filmi "güzel" bulduğunu belirterek, "Benim kuşağım filmdeki sahnelerin pek çoğunu yaşadı. Anadolu insanının dramını anlatan bir film. Büyük acılar çeken bir sanatçının nasıl yükseldiğini görüyoruz. Büyük bir ilgiyle izledik. Senaryosunu yazanlar, kameramanlar, yönetmenler, oyuncular hepsi de güzeldi, yüreğimize dokundular." dedi.

Kılıçdaroğlu, filmdeki birden fazla sahneyi etkileyici bulduğunu ve izlerken duygulandığını dile getirdi.

'Anadolu'nun bir parçası'

Gürses'in çocukluğunda ve sonrasında yaşadığı olaylara dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Neden baba olmadın deyince, 'herkesin babasıyım' diyor. Babasına benzememek için baba olmayı reddeden bir Müslüm Gürses gerçeğiyle karşılaştık. Dolayısıyla hepimizin, Anadolu'nun bir parçası, bir dram." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, sinemadan ayrılırken vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf da çektirdi.