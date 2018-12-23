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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte sinemaya gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 2013'te ölen Müslüm Gürses'in hayatınıanlatan Müslüm filmini izledi.

23 Aralık 2018 Pazar 23:12
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte sinemaya gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir alışveriş merkezindeki sinemada eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmini izledi.

Çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, filmi "güzel" bulduğunu belirterek, "Benim kuşağım filmdeki sahnelerin pek çoğunu yaşadı. Anadolu insanının dramını anlatan bir film. Büyük acılar çeken bir sanatçının nasıl yükseldiğini görüyoruz. Büyük bir ilgiyle izledik. Senaryosunu yazanlar, kameramanlar, yönetmenler, oyuncular hepsi de güzeldi, yüreğimize dokundular." dedi.

Kılıçdaroğlu, filmdeki birden fazla sahneyi etkileyici bulduğunu ve izlerken duygulandığını dile getirdi.

'Anadolu'nun bir parçası'

Gürses'in çocukluğunda ve sonrasında yaşadığı olaylara dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Neden baba olmadın deyince, 'herkesin babasıyım' diyor. Babasına benzememek için baba olmayı reddeden bir Müslüm Gürses gerçeğiyle karşılaştık. Dolayısıyla hepimizin, Anadolu'nun bir parçası, bir dram." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, sinemadan ayrılırken vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf da çektirdi.

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 23:12
  1. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • AynaAyna4 dk önce
    Nasrettin hoca camide vaaz veriyormuş! Kadınlar kızlar süslenmesin günahtır diye! Camide birisi hocam sizin hanımda süsleniyor demiş! Oda 'yakışıyor haspaya' demiş! Şimdi sizce makyaj yapan kadının kaportası bozuktur ama Emine hanım süslenirse, makyaj yaparsa esmerlikten çıkıp bembeyaz bir rengede bürünse mutlaka görmezden gelirsiniz. KK sinemaya gitse olmaz, 2+2=4 dese olmaz, ama Salih Müslüme devlet töreni düzenlenip YPG bayrağıda asılsa hiçte sorun olmaz! Havuz medyası gece yastığa başını koyunca uyuyormu! yoksa ölürsek yatacak yerimiz yok çıkarımız için ne flimler çeviriyoruz Allah affetsin açta kalamayız diyormusunuz?

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