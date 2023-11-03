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Siyaset CHP kurultayı için geri sayım başladı
Siyaset

CHP kurultayı için geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
2023-11-03 07:05:00 -
CHP kurultayı için geri sayım başladı

CHP'nin, 38. Olağan Kurultayı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Divan Başkanlığı’nı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.

CHP’nin hafta sonu yapılacak 38. Olağan Kurultayı için geri sayım başladı. Divan Başkanlığı’nı partide değişim tartışmalarının fitilini ateşleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı kurultayda, ilk gün genel başkanlık yarışı olacak. İkinci gün ise, Parti Meclisi oylanacak.

Kurultayın sloganı "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" olacak. Kurultayda, 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve Parti Meclisi üyelerini belirleyecek. CHP Genel Başkanlığı’na aday olabilmek için delege sayının yüzde 5’i yani 69, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi, Grup Başkanı Özgür Özel'in de aday olabilmek için yeterli sayıya ulaşması bekleniyor. Ancak Örsan Öymen ve İlhan Cihaner için aynı durum geçerli değil.

Hem Örsan Öymen hem de İlhan Cihaner, kurultay öncesindeki süreci anti demokratik olarak betimledi. İki isim de kurultay delegelerine çağrı yaptı. Örsan Öymen, “Birbirinden fazla bir farkı olmayan 2 adaylı kurultay tasarımına sizin özgür iradenizi baskı altına almaya çalışan güç odaklarına isyan edin, kurultay gününden önce imzalarınızla tüm aday adaylarının adaylaşmasını sağlayın” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan ilhan Cihaner de “genel merkezciler ve değişimciler olarak ikiye ayrılan yapı, 15 yıldır tam da bu sürecin failleridir. Mutlaka bu iki yapı dışındaki bakış açıları kurultaya yansımalı” ifadelerini kullandı.

Peki Parti Meclisi seçimlerinde blok mu yoksa çarşaf liste mi olacak? Bu kurultayda da geleneğin bozulmaması ve çarşaf listenin olması bekleniyor.

Deniz Baykal'ın istifası sonrası 2010'daki 33. Olağan Kurultay'dan bu yana Genel Başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de, bugüne kadar 7 genel başkan görev yaptı. Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da tek aday gösterilerek yeniden genel başkan seçildi.

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