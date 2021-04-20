CHP küreselcilere hizmet ediyor: Vatandaşa sürekli pandemi korkusu pompalıyorlar!
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, artan vaka sayılarında zaten panikleyen vatandaşlara korku pompalamaya devam etti.
Yeniakit.com.tr
CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Our World in Data'dan edindiğini iddia ettiği bilgilerle vatandaşlara koronavirüs korkusu pompaladı.
Sürece zerre kadar katkıları yok!
Halkı korkutmaktan başka bir şey sunamayan CHP'lilerden Murat Emir, kendince hesapladığı bazı ortalama değerlerini kamuoyuyla paylaştı.
İktidarı hedef aldı ama vatandaş CHP'nin yönettiği sağlık sistemini unutmadı!
CHP'li Emir şunları söyledi:
"1 milyon kişi başına düşen vaka sayısında Türkiye ortalaması, AB ve ABD'yi 2'ye katlarken dünya ortalamasının 7 katına çıktı. Salgınla mücadele edemeyen AKP, ipin ucunu bırakmış durumda. AKP, iktidarda olduğu sürece Türkiye'nin salgınla baş edebilmesi olanaksız hale gelmiştir."