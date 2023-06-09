CHP kulislerinden iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıklayacak!

Medya Tava CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu'nun istifa etmeyi düşünmeyeceğini yazdı.

Medya Tava'nın CHP kulislerine dayandırdığı haberinde, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyeceği ancak bir daha cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayacağını yazdı.

Genel başkanlık için üstü örtülü savaş veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarışa girmeden Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması isteğinin ise mümkün olmadığı belirtildi.

Kılıcdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya gitme düşüncesi olmadığı ifade edilirken 15 Ekim'de tamamlanacak Kurultay sürecinin ardından Genel Başkanlık seçiminin yapılacağı Büyük Kurultay'ın ne zaman yapılacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'nin alacağı kararla Büyük Kurultay'ı yerel seçim sonrasına bırakmayı planladığı iddia edildi.

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Kılıçdaroğlu'nun bir daha Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayacağı ancak Genel Başkanlığı bırakmayacağı ifade ediliyor.