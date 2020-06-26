CHP, Kovid-19 nedeniyle milletvekillerinden personelini evden çalıştırmalarını istedi
TBMM (AA) - CHP Grup yönetimi, Kovid-19 vakaları nedeniyle milletvekillerinden Meclisteki personelini evden çalıştırmalarını istedi.
CHP Grup yönetimince Kovid-19 salgını sürecinde TBMM'de ortaya çıkan vakalar dikkate alınarak, Meclisteki personel yoğunluğunun azaltılmasının yararlı olacağı değerlendirildi.
Bu çerçevede milletvekillerine, "TBMM'deki Kovid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." mesajı iletildi.