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Siyaset CHP kontenjanından bankacılık yapan Sarı ile Sevilay Yılman tartıştı!
Siyaset

CHP kontenjanından bankacılık yapan Sarı ile Sevilay Yılman tartıştı!

Habertürk TV canlı yayınında, İş Bankası'na CHP kontenjanından girerek Yönetim Kurulu Üyesi olan Müslim Sarı ile Habertürk yazarı Sevilay Yılman arasında, CHP'nin Parti Meclisi toplantısına ilişkin tartışma yaşandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 03:15:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İş Bankası'na CHP kontenjanından girerek Yönetim Kurulu Üyesi olan, CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Yayında Habertürk yazarı Sevilay Yılman ile CHP'li Müslim Sarı arasında tartışma yaşandı.

Yılman, CHP Parti Meclisi toplantısında 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin görüşme yapıldığını söyledi.

Müslim Sarı ise Yılman'ın sözlerini yalanlayarak, "Yazılanı, söyleneni hayretle izliyorum. Aday falan konuşmadık. 6'lı masadaki çalışmalarımızı görüştüğümüz rutin bir Parti Meclisi toplantısı oldu." dedi.

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