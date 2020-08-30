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Gündem CHP Kongresi'nde sandalye ve masalar havada uçuştu
Gündem

CHP Kongresi'nde sandalye ve masalar havada uçuştu

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresinde seçim sonucu sonrası iki grup arasında kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 00:36:00 -
CHP Kongresi'nde sandalye ve masalar havada uçuştu

Dün akşam saatlerinde İzmir’de Aşık Veysel Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen CHP İl Gençlik Kolları Kongresi’nde yapılan oylamalar neticesinde Burak Kotan 151 oy alırken, rakibi Mert Anıl Akgül ise 143 oy alabildi. Kazananın belli olmasıyla kongre resmen savaş alanına döndü. Çıkan kavgada basın mensuplarından Oktay Güçtekin'e yaklaşık 50-60 kişilik grubun saldırdığı ileri sürülürken, olaya müdahale etmek isteyen bir başka gazeteci Tenzile Aşçı'nın ise kargaşada telefonun gasp edildiği belirtildi.

CHP İl Yönetim Delegesi olduğu öğrenilen Ömer Can Bulğak, gazetecilere yardım etmek isterken, kafasına sandalye isabet etmesi sonucu yaralandı.

Gazeteci Tenzile Aşçı, basın mensupları olarak haberlerini hazırladıklarını ve kongrenin sonuçlarının açıklanmasının ardından bir arbede yaşandığını belirtti.

Sandalye ve masa fırlattılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Yönetim Delegesi olduğu öğrenilen Ömer Can Bulğak'ın gazetecilere karşı yapılan saldırıyı önlemek isterken başına neler geldiğini anlatan Alşı, bir kişinin çık feci bir şekilde darp edildiğini kafasına sandalye ve masalar fırlatıldığını söyledi.

Şikayetçi oldular

Basın özgürlüğünden dem vuran CHP’lilerin saldırgan tavrı sonrası olay karakola taşındı. Dayak yiyen gazeteciler Bornova 100. Yıl Polis Merkezi'ne gelerek şikayetçi oldu.

 

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