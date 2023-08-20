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Gündem CHP Kongresi'nde olay: Bu kafayla gidilirse seçim kazanamayız
Gündem

CHP Kongresi'nde olay: Bu kafayla gidilirse seçim kazanamayız

Yeniakit Publisher
2023-08-20 21:50:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmangazi İlçe Kongresi'nde gergin anlar yaşandı. Konuşma yapan bir delegenin seçimlerinin kaybedilme nedenini HDP'ye bağlaması üzerine salon karıştı.

CHP'de çatışma ve kavgalar bitmek bilmiyor. En son CHP Osmangazi İlçe Kongresi'nde sert bir tartışma yaşandı.

Kongrede söz alan delege Nedret Yayla’nın "Kılıçdaroğlu, HDP ile anlaşma yaptı ne vaat etti çok merak ediyorum. Gerek var mıydı bu anlaşmaya" sözleri salonda tansiyonu artırdı.

"HDP yandaşları buralara girmiş"

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin kaybedilmesine yönelik eleştirilerde bulunan Yayla, "HDP ile işbirliği" ifadelerinin ardından gelen tepkilere "HDP yandaşları buraya girmiş" sözlerini sarf edince salondaki partililer tepki gösterdi.

"Bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız"

Bağrışmalara rağmen partiye yönelik tepkisini sürdüren Yayla şunları söyledi:

İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız.
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Salondan çıkarıldı

Partililer ile delege arasında kısa süren bir gerginlik yaşanırken, Yayla, konuşmasının ardından salondan çıkarıldı.

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