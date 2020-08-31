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Aktüel CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'dan fener alayındaki arbedeye ilişkin açıklama:
Aktüel

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'dan fener alayındaki arbedeye ilişkin açıklama:

"Arbedenin içine düştüm. Birkaç tane tekme, üç dört tane yumruk sırtıma yedim. Oradan bir arkadaşımız 'milletvekilimizi bırakın' dedi. Bir tanesi çok değişik bir söylemle beni bıraktı"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:36:35 -
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'dan fener alayındaki arbedeye ilişkin açıklama:

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dün akşam düzenlenen fener alayı sırasında polislerle yaşanan arbedeye ilişkin, "Arbedenin içine düştüm. Birkaç tane tekme, üç dört tane yumruk sırtıma yedim. Oradan bir arkadaşımız 'milletvekilimizi bırakın' dedi. Bir tanesi çok değişik bir söylemle beni bıraktı." dedi.

CHP Kırşehir İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan İlhan, dün akşam pandemi kısıtlamalarının kaldırıldığı ve bütün kentlerde fener alayının coşku ile kutlandığı bilgisi üzerine il binası önüne geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 100 metre yürüyerek Cacabey Meydanı'na çıkmak istediklerini belirten İlhan, şöyle devam etti:

"Burada 300 kişi toplandık, oraya sadece 10 kişi gidecekti. Bunu polis arkadaşlar da söyledi. Ben tek başıma değildim zaten. Direnç gösterdik, onlar da bize çok aşırı bir direnç gösterdi. Beni tek başıma oraya geçirdiler. 'Tek başıma bayram kutlayamam' dedim, geri döndüm ve o arbedenin içine düştüm. Birkaç tane tekme, üç dört tane yumruk sırtıma yedim. Oradan bir arkadaşımız 'milletvekilimizi bırakın' dedi. Bir tanesi çok değişik bir söylemle beni bıraktı. Ben bunu buradan söylemek istemiyorum. Yazık, günah. 30 Ağustos hepimizin bayramı, tüm halkın bayramı."

Pandemi döneminde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programını Vali İbrahim Akın, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ve vatandaşlarla yaptıklarını hatırlatan İlhan, "Vali Bey'le AK Parti milletvekiliyle, belediye başkanımızla birlik beraberlik içinde meydanlarda büyük bir coşku ile 15 Temmuz'u kutladık. O dönemde de pandemi koşulları vardı ama polis arkadaşlarımız orada herhangi bir müdahale yapmadılar, bekçilerimiz müdahale yapmadılar." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de CHP TBMM Grubu olarak Kırşehir'e geldiklerini, Türkiye'nin tüm kentlerinde fener alayının coşku ile kutlandığını, bir tek Kırşehir'de dün akşamki olayın yaşandığını söyledi. Bingöl, Metin İlhan'ın yanında olduklarını göstermek için Kırşehir'e geldiklerini aktardı.

Basın açıklaması sırasında CHP milletvekilleri Ali Keven, Ahmet Önal, Faruk Sarıaslan, Yıldırım Kaya ve Levent Gök ile Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç de İlhan'ın yanında yer aldı. Basın toplantısının ardından Milletvekili İlhan'ın Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aldığı belirtilen darp raporunun örneği basın mensuplarına dağıtıldı.

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