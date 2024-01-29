  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP kilit: İzmir'de aday çıkmazı!
Siyaset

CHP kilit: İzmir'de aday çıkmazı!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 11:33:00 -
CHP kilit: İzmir'de aday çıkmazı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir adayı için ayrı bir toplantı trafiği yaşanacak. Tüm taraflar kılıçalrını çekmiş durumda. Belirsizlik ne zaman son bulacak bilinmiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir adayı için ayrı bir toplantı trafiği yaşanacak. Tüm taraflar kılıçalrını çekmiş durumda. Belirsizlik ne zaman son bulacak bilinmiyor.

CHP’de toplamda 831 belediye başkanı adayı açıklandı. Gözler, henüz açıklanmayan 9 büyükşehir ve bazı ilçelere çevrildi. Açıklanmayan adaylara yönelik CHP'de “aday belirleme mesaisi” sürüyor.

CHP MYK ve Parti Meclisi'nin bugün özel gündemle toplanarak yerel seçimlerde aday belirleme çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

İZMİR İÇİN AYRI BİR TOPLANTI TRAFİĞİ YAŞANACAK

CHP’de 1 Şubat'taki Parti Meclisi toplantısı öncesinde İzmir için yoğun bir toplantı trafiği yaşanacak. Önce MYK ardından Parti Meclisi toplanacak. CHP'nin 'kalesi' olarak adlandırılan İzmir'e özel olması planlanan toplantı trafiği ile büyükşehir belediye adayı belirlenecek. Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Konak gibi merkez ilçelerin adayları da netleşecek.

ADAY BELİRLEME MESAİSİ DEVAM EDİYOR

İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Bakırköy ve Kadıköy; Ankara'da ise Çankaya ve Keçiören adayları henüz belirlenmedi. CHP'de 1 Şubat'ta bir kez daha arka arkaya toplantılar düzenlenecek. MYK sonrası toplanacak Parti Meclisi'nde İstanbul ve Ankara'da açıklanmayan ilçelerin yanı sıra Antalya'da Muratpaşa, Bursa'da Nilüfer ilçe adaylarının da belirlenmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir dışında adayı henüz açıklanmayan diğer büyükşehirler; Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Ordu, Şanlıurfa adayları da henüz açıklanmadı. CHP bu büyükşehirler için aday belirleme mesaisini sürdürecek.

Biri bu Birol'a CHP listesinden milletvekili olduğunu hatırlatsın!
Biri bu Birol'a CHP listesinden milletvekili olduğunu hatırlatsın!

Siyaset

Biri bu Birol'a CHP listesinden milletvekili olduğunu hatırlatsın!

CHP AK Partili ismi aday gösterdi! Tepki sonrası hemen geri adım attılar
CHP AK Partili ismi aday gösterdi! Tepki sonrası hemen geri adım attılar

Gündem

CHP AK Partili ismi aday gösterdi! Tepki sonrası hemen geri adım attılar

Türkiye'nin asırlık çıbanı! CHP olmasa ülke kurtulur
Türkiye'nin asırlık çıbanı! CHP olmasa ülke kurtulur

Gündem

Türkiye'nin asırlık çıbanı! CHP olmasa ülke kurtulur

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TATAR RAMAZAN

İzmirlilere sesleniyorum sayın Tunç Soyere sahip çıkalım,bize hizmet mizmet lazım değil başkanımıza sahip çıkalım oyum chp izmirde izmirde oyum tunç soyere,bize gazoz kapağı olsa oy veriririz....

Salih

İzmir'in işgali sırasında İzmir'i yakan irzlarina tecavüz eden yunan'a sahip çıkan İzmir büyükşehir belediye başkanı yunan'a laf edemedi bu vatanı bizlere bırakan Osmanlı Devleti'ne küfreden soysuz tunç söyer
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23