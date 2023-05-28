CHP Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı! Tanju Özcan'dan 'koltuğu bırak' çağrısı

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Recep Tayyip Erdoğan, aldığı yüzde 52'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğratarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir kez daha yaşadığı kaybın ardından kameralar karşısına geçerek 'Mücadeleme devam edeceğim' mesajı verdi. Kasetle geldiği koltuğu bırakmayacağının işaretini veren Kılıçdaroğlu'na partililerinden tepki de gelmeye başladı. İlk tepki veren de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.

Kılıçdaroğlu'na 'emekli ol' çağrısı

Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha bozguna uğraması sonrası, "Emekli ol" çağrısında bulundu.

"Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz ama kendisini yanıltan 3-5 zavallı ve yalaka takım kaybetmiştir." ifadelerini kullanan Özcan, "İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir." ifadelerini kullandı.

Özcan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

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"Sn Kılıçdaroğlu”na emekleri için teşekkür ederiz. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İMAMOĞLU derhal CHP'nin başına geçmelidir. NOKTA"

"Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin"

Özcan bir başka mesajında ise, "Ben mi yanlış anladım? Sn Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin, kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenlerde bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter.. Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin,13 yıldır umut verdiniz…bizi bu adama mahkum ettiniz. Lütfen şu koltuk sevdalısı, gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın, onurunuzla, gururunuzla İSTİFA ediniz!! Kazananlara bırakın." ifadelerini kullandı.