CHP, Kandil’in kuklalarına bel bağladı

CHP’nin PKK’nın siyasi şubesi DEM’le iş birliği yeni boyut kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kirli iş birliğini ileriye taşıdı. Türkiye şehitleri için yas tutarken İmamoğlu’nun DEM’e Mor Kadınlar Programı için tahsis ettiği Müze Gazhane’de bölücü başı Abdullah Öcalan’ın propagandasının yapılması tepki uyandırdı. Programda Öcalan ve PKK’yla güzellemeler çekilmesi infiale yol açtı. DEM Milletvekili Adalet Kaya’nın “Öcalan’ın üzerinde 25 yıldır tecrit var. Biri için oluşturulmuş hapishaneyle karşı karşıyayız ki bu hukuk sistemine uymuyor” sözleri öfkeyle karşılandı. Partide Özgür Özel’in teröre karşı ortak bildirilerden ilki gibi ikincisine de imza atmaması tartışılırken, eski CHP’li Aytuğ Atıcı’nın DEM’le açık seçik ittifak yapılması gerektiğini aksi takdirde İstanbul’un kaybedileceğini söylemesi “pes” dedirtti.

KIRMIZI ÇİZGİLER ÇİZİLDİ

Olan biteni Akit’e değerlendiren Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, şunları dile getirdi: “Cumhuriyetin ve Türkiye’nin kurucusu olan CHP, büyük bir savrulmayla karşı karşıya. 2010’dan evvel devleti esas alan, iç politikada ne söylerse söylesin varlık, birlik ve bekâ konusunda hassas bir CHP vardı. Ardından eksen kayması yaşandı ve şu anda derinleşti. Artık karşımızda çıkar odaklı olan, ülkenin kırmızı çizgilerini kâle almayan bir yapı var. CHP’nin yeni yönetimi, 2019’da İP ve HDP’yle el ele verilerek 11 dev şehrin alındığını görüyor. 5 senedir bu 11 şehirde çivi çakılmadığını, reklama para yağdırıldığını da biliyor. Özel-İmamoğlu ikilisi, ittifaksız yerel seçimlere girilmesi hâlinde bir başarı elde edilemeyeceğinin farkında. Onun için ikna edilemeyen İP’i karıştırma, DEM’i de elde tutma yoluna gidiyor. Bu ikili, DEM’e her tavizi vermeye açık. Onun için şu ana kadar yapılanlar bizi şaşırtmamalı.

ELLERİ MAHKÛM

“En nihayetinde kazanmak ve AK Parti’ye kazandırmamak için elinden geleni yapacaklar. DEM’le el ele yürümeye devam edecek. Bu nedenle Türkiye’nin terörle mücadelesine hiç önem vermeyecek, Kandil’den talimat alan DEM’in taleplerini karşılayacak. Öyle anlaşılıyor ki DEM, hem Ankara hem İstanbul hem de İzmir’de CHP’nin kesin kazandığı ilçelerden belediye başkanlığı koparmaya çalışacak. Atatürkçü, ulusalcı, laik olduğunu iddia eden CHP’lilerin olan bitenler karşısında uyanmaları şart.”

Gazeteci Yazar Hasan Öztürk, şunları ifade etti: “DEM’in yöneticilerinden biri PKK’nın yayın organına CHP’yle ittifakı daha şeffaflaştırmanın amaçlandığını anlattı. Özel’le yapılan toplantıda, Öcalan ve kayyım konusunun ele alındığını bildirdi. Bunlar bir yana CHP, İstanbul’da DEM’in oylarına mecbur olduğunu itiraf ediyor. İmamoğlu, ‘toplum ittifakı’ söyleminde bulunuyor. Demek ki İstanbul’da DEM’in talepleri karşılanamamış. Demek ki DEM’in teminat almadan ‘aday çıkarmayacağım’ açıklamasında bulunma durumu yok.

TAVİZ ÜSTÜNE TAVİZ

“Zaten DEM, Ankara’da aday çıkaracağını ilan ederek, sopayı çekti. İstanbul’da da dilediğini alamazsa aday çıkarabileceği iletisini verdi. Belli ki DEM, CHP’den ‘açıktan ittifak yapıyoruz’ ve ‘kol kola seçime giriyoruz’ cümlelerini duymayı arzu ediyor. Tabii Özgür Özel, neler yapacak ve hangi tavizleri verecek göreceğiz. Özel’in şehidimizin ebediyete uğurlandığı törene katıldığı hemen ardından DEM yöneticileriyle görüştüğü hatırımızda. Bu ittifak için açık bir duruş idi. 9 şehidimiz yüreğimizi dağlarken de Özel’in aynı yanlışı yaptığını müşahede ediyoruz. Ortak bildiri için imza polemiğine dönmeye koyuldu. AK Parti ve diğerlerine ‘İmza attınız da ne oldu’ dedi. Önemini bildiği hâlde bildiriyi kıymetsiz kılmaya çalışmaya yeltendi. CHP içinde tepkiler artana, ‘Bu kadar da olur mu’ sorusu sorulana kadar tavizler devam edecek.”

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