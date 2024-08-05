CHP Kadın ‘tanrıça’sını seçti Asu Kaya’dan, Nazlıaka’ya, Birsen Temir’den Türkan Saylan’a CHP’nin adalet tanrıçası

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda oy sayımı tamamlandı. Asu Kaya 487 oy alarak CHP Kadın Kolları Başkanı seçildi.

ASU KAYA KADIN KOLLARI BAŞKANI OLDU

CHP 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla Ankara ATO Congresium'da yapıldı. Öğlen saat 12'de başlayan kurultayda Birsen Bayar, Birsen Temir Saraç ve Merve Kır, Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi.

Başkanlık seçiminde Asu Kaya ile Aylin Nazlıaka yarıştı. Sandıklarda delegelerin isimlerinin alfabetik sıraya göre değil, illere göre düzenlenmesi "hangi ilde kaç oy kullanıldığını deşifre etmek için" denilerek protesto edilmişti.

Sonuçta Kaya’nın listesi ‘kırmızı liste’ 487 oy alarak başkan seçilirken Aylin Nazlıaka’nın listesi beyaz liste ise 139 oyda kaldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ERKEKLER ELLERİNİ ÇEKSİN

Yer yer gerginlikler yaşanan kurultaydan ise ortak bir söz çıktı. "Erkekler ellerini çeksin" Adaylık ve oylama sürecinde CHP genel merkezinden müdahalelerin olduğu ve bunun da adaylarda baskıya neden olduğu vurgulandı.

Kurultayı gölgede bırakan konuşmayı Adaylardan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın Başdanışmanı Necdet Saraç'ın eşi Birsen Temir Saraç yaptı. Daha sonra Birsen Bayar ve Merve Kır ile birlikte Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilen Birsen Temir Saraç, CHP’li kadınları tanrıçaya benzettiği konuşmasında Anadolu’daki tanrıçalardan bahsederek bunların en önemlilerinden birinin Tanrıça Tebet olduğunu söyledi.

Mitolojide geçen ‘Anadolu’daki tanrıçaları araştırmaya başladık. O ne ‘Tebet’ diye bir tanrıça yok! Anadolu’da geçen tanrıça!ların adları şöyle; Artemis, Kibele, Kubaba, Afrodit, Paphos, Nike…

TANRIÇA TEBET!

Birsen Temir Saraç’ın konuşmasını tam olarak dinliyoruz. Aynen şöyle söylüyor.

“Şu teraziye bakın! Sıradan bir terazi görüyorsunuz değil mi? Aslında o terazi ne? Anadolu’ya binlerce yıldır kadın tanrıçalar diyarı diyoruz, kadın tanrıçaların en önemlilerinden birisi de kim biliyor musunuz? Tanrıça Tebet’tir. Bu topraklardan çıkmıştır tanrıça Tebet. Tanrıça Temez’in adı (burada Temez oluyor) adaletin terazisi… Bu toprakların adaleti de Cumhuriyet Halk Partisidir…

Konuşması aynen böyle; Teraziyi de işin içine katınca karşımıza konuştuğu kişinin Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzeni sağladığı söylenilen “Tanrıça Themis” (Tebet değil) olduğunu varsayıyoruz. Themis, Zeus'un Metis'ten sonraki ikinci karısıdır. Babaları Zeus olan, Horae ve Moirae'nin annesidir.

ANADOLU DEĞİL YUNAN TANRIÇASI

Tanrıça Themis’in Delphi tapınağını inşa ettiği biliniyor. Delphi tapınağı Parnassus Dağı'nın dik yamacında, Korint Körfezi'nden 10 km uzakta bulunan antik kent ve en önemli Yunan tapınağıdır. 1987 yılında UNESCO bu tapınağı Dünya Mirası ve arkeolojik sit alanı olarak belirlemiştir ve bu tapınak Anadolu’da değil Yunanistan topraklarındadır.

Görüyor musunuz CHP Kadın Kollarına başkan adayı olarak çıkan Birsen Temir Saraç önemli bir konuşma yapacağım derken nasıl da mitolojiyi mitolojiyi kevgire döndürmüş.

CHP’Lİ KADINLARDA TANRIÇA OLMA ÖZLEMİ

CHP’li kadınlarda genellikle bir ‘tanrıça’ olma özlemi var. Kendilerini ülkenin diğer kadınlarından ayıran ‘tanrısal’ bir özelliklerinin olduğunu düşünüyorlar. Kendilerini bu ülkenin sahibi, efendisi sayarken diğer kadınlar da haliyle köle durumuna düşüyor. Birsen Temir Saraç’ın sözleri bize Türkan Saylan’ın sözlerini anımsatıyor. Türkan Saylan “Biz asılız; dolayısıyla bu ülkede bizim istemediğimiz bir şeyin olması mümkün değildir” dememiş miydi? Saylan’ın sözlerini tersinden okuduğunuzda şöyle anlam çıkıyor. Siz bu ülkede hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü siz bu ülkenin kölesisiniz.

THEMİS’İN TERAZİSİ

Adalet heykeli olarak da bilinen “Themis Heykeli”, kaynağını Yunan mitolojisinde yer alan adalet ve düzen tanrıçası Themis’ten alır. Themis elindeki terazisi ile gözü kapalı bir halde Türkan Saylan'ın “Biz asılız; dolayısıyla bu ülkede bizim istemediğimiz bir şeyin olması mümkün değildir” sözünü dinlese sizce kararı ne olurdu?

{relation id:1875141 slug:'chp-milletvekilinin-o-hadsizligine-chp-amigosu-rahmi-turan-bile-isyan-etti'}