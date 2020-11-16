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Aktüel CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan kadınlara örgütlenme çağrısı:
Aktüel

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan kadınlara örgütlenme çağrısı:

"Örgütlenerek biriktirdiğimiz her mücadeleyle, ülkemizi hak ettiği seviyeye kadın-erkek bir arada taşıyacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:51:59 -
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan kadınlara örgütlenme çağrısı:

ANKARA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Örgütlenerek biriktirdiğimiz her mücadeleyle, ülkemizi hak ettiği seviyeye kadın-erkek bir arada taşıyacağız." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamada, Nazlıaka'nın il ve ilçe kadın kollarına bir "örgütlenme talimatı" gönderdiği belirtildi.

Talimatında örgütlenmenin önemine değinirken, partilerinin iktidarını ancak örgütlenerek sağlayacaklarını aktaran Nazlıaka, "Örgütlenerek biriktirdiğimiz her mücadeleyle, ülkemizi hak ettiği seviyeye kadın-erkek bir arada taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine insanca, onurlu bir yaşamı biz kadınların dantel gibi işlediği emeklerle taçlandıracağız. 'Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar' kararlılığıyla çıktığımız yolda, Siyasi Partiler Yasası’nda cinsiyet kotası uygulanmasına yönelik başlattığımız çalışmayı biliyorsunuz. İnanıyoruz ki, kadınların eşit temsil hakkını, sizlerle birlikte tabandan örgütleyeceğimiz kitle hareketleriyle elde edeceğiz. Hakkımız olanı alacağız. Bulunduğunuz her alanda güvenceli ve eşit bir yaşamı örerek kadınların sesine ses, nefesine nefes olacağız."


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