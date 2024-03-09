CHP İzmir’e çantada keklik dedi Kent Uzlaşısı’na gitmedi. DEM İzmir’de dımdızlak kaldı

31 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlerine kısa bir süre kala İzmir’de siyasi partilerin çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Seçim startının verildiği günden bu yana tartışmalara neden olan CHP ve DEM Parti uzlaşısının sağlanamaması konusu hala gündemde.

DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları Türkan Aslan Ağaç, seçim süreci ve yerel yönetimin durumuna ilişkin Gazete Duvar’a değerlendirmelerde bulundu.

‘CHP, İZMİR’İ ÇANTADA KEKLİK GÖRDÜ’

Eşbaşkan adayı Türkan Aslan Ağaç yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'u kazanması için HDP tabanı çok büyük emek sarf etti. Vatandaşa sorduğumuz o seçme hakkını götürüp onlardan yana kullandılar. Fakat bu süre içindeki hizmetleri ne adil ne eşitlikçi ne de özgürlükçü oldu. Ne kendilerine destek veren HDP tabanına hizmet götürdüler ne de yönetime katılma konusunda bir olanak tanıdılar. Bu açıdan İzmir'de bir kent uzlaşısı olsaydı elbette çok iyi olurdu. Fakat bu uzlaşıyı ellerinin tersiyle ittiler. Çünkü İzmir’i çantada keklik gördüler ancak öyle çantada bir yer yok!

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"1 NİSAN'DA HERKES DEM'E UYANACAK"

Biz İzmir’i üçüncü yol anlayışıyla, çoğulcu bir yaklaşımla yönetmeye, bütün denklemleri alt üst etmeye geliyoruz. 1 Nisan’a herkes DEM ile uyanacak."