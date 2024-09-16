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Siyaset CHP, İzmir'deki o projeye engel oldu! Hizmet vermeyip hizmete de engel oluyorlar!
Siyaset

CHP, İzmir'deki o projeye engel oldu! Hizmet vermeyip hizmete de engel oluyorlar!

Yeniakit Publisher
2024-09-16 12:14:00 -
CHP, İzmir'deki o projeye engel oldu! Hizmet vermeyip hizmete de engel oluyorlar!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi Projesi'nin dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer tarafından sabote edildiğini söyledi. Ersoy, TÜRSAB'daki yöneticilerin, orayı siyasi basamak olarak kullandığını ileri sürdü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi Projesi'nin dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer tarafından sabote edildiğini söyledi. Ersoy, TÜRSAB'daki yöneticilerin, orayı siyasi basamak olarak kullandığını ileri sürdü.

Ersoy, şu mesajları verdi: "Bugün Çeşme'de sorun ne biliyor musunuz? Tek tip turizme ve Türk pazarına endeksli olması. Göreve geldiğimde ilk getirdiğim proje Ege Turizm Merkezleri idi. "Lütfen siyasileştirmeyin" dedim. O zamanın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer resmen sabote etti. Ama destek olsalardı o proje şimdi hayata geçmişti."

RED GELMİŞTİ

Çeşme Turizm Projesi, Urla ilçesine bağlı Zeytineli köyünden Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı ve Ildır'a uzanan 120 milyon metrekarelik alanı kapsıyor.

Projenin esasını, Çeşme Yarımadası'nın % 55'inin imarını değiştirecek imar plan değişiklikleri oluşturuyor. Proje 13 Ekim 2019'da cumhurbaşkanlığı kararıyla ilân edilmişti. Karar doğrultusunda Çeşme ve Urla'daki bazı özel mülk parsellerinde acele kamulaştırma kararı alınmıştı. 2023 yılının kasım ayında da yaklaşık beş bin hektarlık arazi için verilen 'tarım dışı amaçla kullanıma uygundur' izni iptal edilmişti.

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Yorumlar

resat

yıkmak için geliştirilmiş ,projeler, yapım projelerine hep mani olurlar , ancak onların efendilerinin yaptıkları ,hariç ,,

Mustafa

İzmir layık olduğu şekilde yönetiliyor bırakım b.k kokusuna alışkınlar misli amber zannediyorlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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