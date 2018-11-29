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CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçime yönelik yürütülen ittifak sürecinde, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile görüşmeleri yürüten Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı görevden geri çekti.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:07
CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti ile işbiliği görüşmelerini yürüten Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı görevden aldığı öğrenildi. CHP liderinin görüşmeleri Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yürütmesine karar verdiği belirtildi.

Ankara, Antalya, Mersin'deki Tavrı ‘krize neden oldu’ iddiası

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre, İYİ Parti cephesinden de bu yönde bir talebin geldiği ve görüşmelerin "mütekabiliyet" esasına dayalı olarak yürütülmesini istediği ifade edildi. Bununla birlikte Tezcan'ın özellikle Ankara, Antalya, Mersin adaylarının CHP'den gösterilmesi konusunda taviz vermediği, bunun da İYİ Parti kanadında da rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:07
  1. Mersin
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Aydın Milletvekili Bülent Tezcan
  6. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı
  7. CHP
  8. İYİ Parti
  9. CHP-İYİ Parti
  10. İttifak görüşmeleri

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 11 dk önce
    Şer İttifakı Asla Kazanamayacak . Hiç Şüphesiz.
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