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CHP itiraz etti, Kocadon kazandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kocadon’un adaylığının düşmesi için Muğla İl Seçim Kurulu başvuran Cumhuriyet Halk Partisinin itirazı kabul edilmedi.

26 Şubat 2019 Salı 13:15
CHP itiraz etti, Kocadon kazandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kocadon’un adaylığının düşmesi için Muğla İl Seçim Kurulu başvuran Cumhuriyet Halk Partisinin itirazı kabul edilmedi.


Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılarak Demokrat partiden Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından adaylığının düşürülmesi için il seçim kuruluna verilen itiraz sonucunda yaptığı incelemeden Mehmet Kocadon’un seçimlere girmesinde bir sakınca olmadığına karar verdi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u Belediye Başkan adayı göstereceği öne sürülmüştü. Seçimlere 52 gün kala CHP genel merkezinden yapılan açıklama ile Mustafa Saruhan Bodrum Belediye Başkan adayı gösterildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:15
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