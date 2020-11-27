CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin çalınan motosikleti bulundu
İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin çalınan motosikleti bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu, Beyoğlu'ndaki evinden işe gitmek için çıktığında yaklaşık 80 bin lira değerindeki motosikletinin evinin önünde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.
Konuya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, motosikletin çalındığı yerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
İncelemelerin ardından, iki kişi oldukları görülen hırsızların, motosikleti Fatih Karagümrük'te boş bir alana bıraktıkları tespit edildi.
Bulunan motosiklet, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Polisin, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Bu arada, Ali Naki Kaftancıoğlu, motosikletini Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek teslim aldı.