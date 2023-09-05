CHP ile İyi Parti birbirine girdi! 'Ankara'yı bize verin!'

14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerden boynu bükük ayrılan muhalefette büyük kopuş başlarken Millet İttifakı'nda iç hesaplaşmalar yaşanmaya devam ediyor. 2024 yılının Mart ayında yapılacak seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

CHP ile İYİ Parti, yerel seçimler için karşılık restleşme yarışına girdi. Krizin boyutu her geçen gün daha da artarken İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'den çarpıcı açıklamalar geldi.

"VATANDAŞIN SIKINTILARINI DİNLEYECEĞİNE ÜLKEYİ İKİYE BÖLMÜŞÜZ"

Muhalefet olarak ülkeyi ikiye böldüklerini söyleyen İYİ Partili Beker, "Seçim kaybedildikten sonra bakıyoruz, biz bu masanın ikinci büyük partisiyiz. Biz o masada herkesle eşit olduk. Herkese her şey dağıtılmış, bizim bir talebimiz zaten yoktu. Bizim bilmediğimiz Allah bilir ne protokoller vardı. HDP'yle protokol var mıdır bilmem. Muhalefet vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğine ülkeyi ikiye bölmüşüz." şeklinde konuştu.

''ANKARA İYİ PARTİ'YE VERİLMELİ''

Tv100 ekranlarında konuşan Beker, "Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin Ankara’nın İyi Parti’ye verilmesi lazım. O gün geldiğinde Mansur Bey gelir İyi Parti’nin adayı olur.'' ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Beker, şunları kaydetti;

''Nereden biliyoruz 3 ay sonra olmayacağını. Şimdi diyor ki 'Ben CHP'den adayım'. Diyelim ki olmadı Mansur Yavaş. Yarın dedi ki 'Ben aday değilim' dedi. Yani CHP'de de İyi Parti'de de aday olmayacak mı Ankara'da? Yani Ekrem Bey İstanbul'a aday olmazsa, yerine aday bulunmayacak mı? Ben İYİ Parti'ye hizmet etmiş biri olarak diyorum ki 'İş birliği olacaksa Ankara bu sefer İyi Parti'nin olsun. Bunu Ankara'da her İYİ Partili ister bunu. Ben bunu istiyorum. Niye olmasın?''

''ALLAH MEMLEKETİ KORUMUŞ''

"6'lı masa seçimi kazansaydı biz daha bakanları oluşturamazdık." diyen Adnan Beker, ''Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık?" ifadelerini kullandı.

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