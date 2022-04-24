CHP ile HDP ruh ikizi! CHP'li vekilden HDP'li Garo Paylan'a skandal destek!
HDP’li Garo Paylan’ın 24 Nisan 1915’e yönelik skandal hamlesine tepkiler art arda gelirken bir paylaşım da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır vekili Garo Paylan'ın, sözde 'Ermeni soykırımı'nın tanınmasını içeren kanun teklifini, içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. HDP'li Paylan'ın 1915'teki sözde soykırım hakkında TBMM'ye kanun teklifi vermesi büyük tepki çekti.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal açıklama
Paylan'ın skandal hamlesine tepki yağarken CHP'li vekilden ise destek geldi.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hadsiz provokasyona destek verdi. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.