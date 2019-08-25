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CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, HDP'li belediyelere kayyım atanmasına rahatsız olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "CHP-HDP ortak çalışıyor. Meclis’in içinde ve dışında hükümete karşı bütün eylemlerde bir birliktelikleri var." dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:50
CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor

İçişleri Bakanlığının, terör örgütleriyle bağlantıları tespit edilen Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyım atamasından rahatsız olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu tepki gösterdi. Gündoğdu, “Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun niye kayyım atandı? Neden oldu? gibi sözleri doğru değil” şeklinde konuştu.

Ortak çalışıyorlar

İçişleri Bakanlığının elinde Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyelerinin teröre destek verdiği kanıtı olmasa böyle bir girişimde asla bulunmazdı” diyen Metin Gündoğdu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu duruma karşı, niye kayyım atandı? neden oldu? gibi sözleri doğru değil. Elbette bu durumun siyasi yansımaları olacak. Bunlar düşünülmüştür. Ama HDP meclis içerisinde bile CHP ile yan yana oturuyor. CHP-HDP ortak çalışıyor. Meclis’in içinde ve dışında hükümete karşı bütün eylemlerde bir birliktelikleri var” dedi.

CHP ile HDP’nin amaçları aynı

Gündoğdu, Türkiye şikayet edilince CHP’nin sustuğunu belirterek, “TBMM’de geçtiğimiz dönem HDP’nin kürsüye çıkan hatiplerinin tamamı Türkiye’nin Avrupa’ya şikayet edilmesi için çığırtkanlık yapmışlardı. Aynı zamanda da Türkiye’yi suçlamışlardı. Ama CHP bu durumlarla ilgili de sesini çıkarmamıştır. Çünkü onlar iktidarı al aşağı edebilmek için terör örgütleriyle dahi ortak hareket edebilme özelliklerine sahip bir parti” dedi.

“Biraz mert olsunlar”

TBMM’de başlayan CHP- HDP ortaklığının İstanbul seçimleriyle resmileştiğinin altını çizen Gündoğdu, “İstanbul seçimlerinde HDP üst yönetimi CHP’nin yanında yer aldı. Mecliste başlayan CHP ve HDP ortaklığı, İstanbul seçimleriyle resmileşti. Herhalde önümüzdeki dönemde CHP ile HDP ortak bir koalisyon oluşturacak. Güneydoğu Bölgesi’ndeki 3 belediyeye kayyım atanması teröre destekten dolayı olduğunu dünya alem biliyor. Kılıçdaroğlu’nun bilmemesi mümkün değil. Ama Kılıçdaroğlu, HDP ile olan ortaklığından dolayı destek vermek istiyorsa onu da delikanlı gibi çıksın söylesin. Ben önümüzdeki süreçte HDP ile ortak hareket etmek istiyorum. 2023 seçimlerinde HDP ile birlikte ittifak yapacağız. Onun içinde biz şimdiden zemin hazırlıyoruz diye mertçe söylesin” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:50
  1. Van
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. İçişleri Bakanlığı
  6. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  7. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu
  8. Kemal Kılıçdaroğlu
  9. HDP
  10. CHP
  11. TBMM
  12. CHP- HDP ortaklığı
  13. kayyım atanması

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