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CHP İl Başkanı Özer: "30 Ağustos, Türk Milletine zincir vurulamayacağının dünyanın zihnine kazıldığı gündür"

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığınca Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:05
CHP İl Başkanı Özer: "30 Ağustos, Türk Milletine zincir vurulamayacağının dünyanın zihnine kazıldığı gündür"

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığınca Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. İl Başkanı Özer yaptığı açıklamada; "30 Ağustos, Türk Milletine zincir vurulamayacağının dünyanın zihnine kazıldığı gündür. 30 Ağustos, ’Ya istiklal ya ölüm’ diyenlerin, vatan aşkıyla, her türlü olumsuzluğu yok etmesinin adıdır" dedi.


Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına CHP İl Başkanı Ümit Özer tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okudu. Daha sonra açıklamalarda bulunan İl Başkanı Özer, "30 Ağustos, ’bitti’ denilen, ’tükendi’ denilen Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeniden dirilişinin taçlandırıldığı gündür. 30 Ağustos, Türk Milletine zincir vurulamayacağının dünyanın zihnine kazıldığı gündür.


30 Ağustos, ’Ya istiklal ya ölüm’ diyenlerin, vatan aşkıyla, her türlü olumsuzluğu yok etmesinin adıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun" dedi.


Herkes için adalet talep eden insanlara büyük görevler düştüğünü ifade eden Özer konuşmasında; "Ulu önderimiz, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922’de, Türk Milletinin Büyük Zaferiyle sonuçlandı. Aslında 30 Ağustos bir son değil Türk Milleti için yeni bir başlangıçtır. Bu başlangıç, Türk Bayrağının gölgesinde yaşamayı Yunan çizmeleri altında ezilmeye tercih edenlerin hiçbir zaman içlerine sindiremediği, kabullenemediği aydınlık Türkiye’nin başlangıcıdır. Gizli ya da açık Aydınlık Türkiye’ye düşmanlık besleyenler 30 Ağustosları, 29 Ekimleri, 23 Nisanları, 19 Mayısları kabullenmediler, kabullenmeyecekler. Tıpkı, bu topraklarda bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamayı kabullenemedikleri gibi. Onlar ki, Türk’ün şanlı tarihinin kutlu zaferlerini sanki birbirinin alternatifiymiş gibi göstermeye çalışan ama aslında bu ülkenin değerlerine savaş açan maşalardır. Bu maşalar kimi zaman Malazgirt Zaferi ile 30 Ağustos’u; kimi zaman Sevgili Peygamberimizin doğum günü ile millet egemenliğini gölgelemeye kalktılar. Kirli amaçları için değerlerimizi birbiriyle yarıştırmak istediler. Kimi zaman bunlar kendilerince zaferler kazansa da bu millet hiçbir zaman bu zihniyetin gerçek bir zafer kazanmalarına izin vermedi, bundan sonra da vermeyecek. Bunun da güvencesi Türkiye Cumhuriyeti’ne inanan milyonlardır. Bu nedenledir ki aydınlık Türkiye’ye inanan, demokrasiye içselleştiren, herkes için adalet talep eden milyonlara büyük görevler düşüyor. Her zaman ve her koşulda demokratik, laik, sosyal hukuk devletini savunanların bu zihniyete karşı her zaman uyanık olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:05
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