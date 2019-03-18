0553 313 94 23

CHP İl Başkanı Çankır’dan Mesut Özakcan’a ‘döneklik’ suçlaması

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, aday gösterilmeyince istifa ederek DP’de aday olan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı açıklamalarına sert bir dille cevap verdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:54
CHP İl Başkanı Çankır’dan Mesut Özakcan’a ‘döneklik’ suçlaması

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, aday gösterilmeyince istifa ederek DP’de aday olan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı açıklamalarına sert bir dille cevap verdi.


CHP İl Başkanı Çankır, açıklamasında; “Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyelerine sempatik gözükmek ve oy almak adına kendisini herkesten çok CHP’li göstermeye çalışan Efeler Belediye Başkanının, Demokrat Parti adayı olduğunu kendisine hatırlatmak isterim. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun CHP’liliğini sorgulama cüretinde bulunan Efeler Demokrat Parti adayı; kendini değerli eşya statüsünde göstererek altının her yerde altın olduğunu ifade etmiş.


Partimizde İl Başkanlığı, Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı yapmış ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’ne sırt çevirmiş birisinin CHP’lilerin gözünde tek bir yeri vardır. O da memleket kavgasını koltuk kaygısına değişenlerin yeridir. Döneklik makamıdır. CHP’lilerin Mustafa Kemal Atatürk’e, 6 Ok’a sırt çevirenlerle işi olmaz, olamaz. Kendisine bunu tekrar hatırlatır, partililiği hususundaki hamasete mensup olduğu partide devam etmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel haber) Kardeşi, Türk futbol tarihindeki elim kazada ölen Mete Adanır’ı unutmadı
    1. (Özel haber) Kardeşi, Türk futbol..
    2. Harran Belediye Başkanı Özyavuz..
    3. Genç tasarımcı Güler Baysal dünyaya..
    4. Denizli’de AKUTPARK açıldı
    5. Gut sol ayak başparmağına ağrı ile..
    6. 17-25 Aralık davasında FETÖ'cülere..
    7. Osmanlı Ermenilerinde Türk müziği
    8. Altunhisar Kaymakamı Ömer Özbay göreve..
    9. Saatlerdir devam eden fabrika..
    10. Haymana: "Çanakkale Bir Milletin..
    11. Yazar Hayati İnanç, okurlarıyla buluştu
    12. Seyir halindeki tırda yangın
    13. Çatak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    14. Kulüpler arası halk oyunları il..
    15. Uzman Klinik Psikolog Sümeyra Çelik..
    16. Koalay.com ve Hesapkurdu.com güçlerini..
    17. Hoşfikirer mezarı başında anılacak
    18. Palancıoğlu, Yeşilyurtlularla buluştu
    19. FETÖ'nün bölge talebe mesulü kıskıvrak..
    20. AK Parti'den Çanakkale Zaferi'ne özel..
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!