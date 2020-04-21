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Aktüel

CHP İl Başkanı Çankır, halkı balkona çağırdı

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için vatandaşları balkona davet etti.

2020-04-21 09:21:10 -
CHP İl Başkanı Çankır, halkı balkona çağırdı

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için vatandaşları balkona davet etti.


Konuyla ilgili basın açıklaması yapan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, herkesi kutlama programı kapsamında balkonlara davet ederek “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yılını sokaklarda, meydanlarda, alanlarda, sahalarda büyük bir coşku kutlamayı isterdik. Lakin yaşadığımız Covid-19 salgını sebebiyle hepimiz evlerimizde olacağız. Bu süreçte halkımıza moral olmak ve aynı zamanda 23 Nisan’da aynı coşku ve heyecanı evlerimizde yaşamak amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı 21 Nisan’da Nazilli’de, 22 Nisan’da Söke ve Didim’de ve 23 Nisan’da ise Efeler’de halkımızla buluşacak. Bando takımımıza tüm halkımızın bayraklarla balkonlarından, pencerelerden eşlik etmesini temenni ediyorum. Bu zor günlerin üstesinden Aydın Büyükşehir Belediyemizin oluşturduğu coşku ve dayanışma ruhu ile geleceğiz” dedi.

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