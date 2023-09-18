CHP için İzmir’de sonun başlangıcı!

CHP İzmir'de önceki gün gerçekleştirilen kongrede kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gibi gözüktü ya...

Aslında hiç de öyle değil... İki isim, blok listeyi dayatarak, demokrasiyi ayaklar altına aldı, örgütü birbirine kırdırdı. Böylece hem kendileri kaybetti ve hem de CHP...

İZMİR'DE ÇANLAR ÇALIYOR

Yerel seçim gelmiş kapıya dayanmış...

2019'daki en büyük ittifak ortağı olan ve Soyer'in seçilmesinde önemli rol oynayan İyi Parti, bu defa İzmir profiline gayet uygun olan Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale gibi bir ismi Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak çıkarmış... Üzerine Soyer'in bir dönem 'İzmir Düşünce Topluluğu'ndaki akıl hocası olan Yeşil Sol Parti (YSP) Eş Sözcüsü ve İzmir Milletvekili İbrahim Akın da çıkıp "İzmir'deki yerel seçimlerde önceki dönem aday çıkarmayarak Tunç Soyer'i destekledik ancak bu dönem için aynı şeyi söylememiz mümkün değil.

CHP, İYİ Parti ve YSP'nin farklı adaylar çıkarması durumunda İzmir'de de AK Parti birinci gelebilir" diye açıklama yapmış.

Ayrıca İyi Parti ve Yeşil Sol Parti'nin (HDP) desteğiyle 2019'da yüzde 58 oy alarak seçilmiş Tunç Soyer'in CHP'nin seçime ittifaksız girmesi halinde tek başına alacağı oy anketlerde yüzde 30-34 aralığına kadar gerilemiş... Yani CHP için İzmir'de çanlar çalarken 2019 seçiminde yüzde 38'in üzerinde oy alan Cumhur İttifakı ilk kez İzmir'de aradan sıyrılma fırsatı yakalamış...

GELİYOR GELMEKTE OLAN!

İşte böyle bir ortamda CHP, İzmir'de silkinip kendisine gelmesi ve tazelenmesi gereken il kongresinde birbirine düştü.

Soyer, Aslanoğlu ve avaneleri yerel yönetimin rantını yemeye devam etmek için 'çarşaf' yerine 'blok' listeyi dayatarak parti içi demokrasiyi ayaklar altına aldı ve örgütü birbirine kırdırdı.

Bu kavga ve yaşananlar, CHP için İzmir'de sonun başlangıcıdır... CHP, İzmir'de politikasızlığın, kifayetsiz muhterislerin eline düşmenin bedelini ödemiştir ve kamuoyu nezninde adeta çökertilmiştir.

Zaten belediyelerden yeterince hizmet alamadığından şikayetçi olan İzmirlilerin önemli bir kısmı, bu işin CHP'yle olmayacağını bir kez daha görmüştür. İzmirli, Mart 2024'teki yerel seçimde sandığa gittiğinde kerhen oy verdiği CHP'nin alternatifini gördüğü anda "evet" mührünü oraya basacaktır. Zaten liderinin 13. seçimini kaybetmesine rağmen koltuğa yapışması nedeniyle erimeye başlayan CHP, kalesi olarak gördüğü İzmir'de daha da aciz hale getirilmiştir. Artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Geliyor gelmekte olan!

Eş-dost-akraba DELEGELERİ

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun listesinden kurultay delegesi seçilenler arasında dikkat çekici isimler var. Örneğin Torbalı'da meclis üyeliğinden sonra İzmir 9. sıra milletvekili adayı gösterilen Sefer İpekli'nin damadı Ekincan Aksoy, gediklisi olduğu İl Yönetim Kurulu üyeliğini bırakan Sedrettin Coşkuner'in eşi Gülseren Coşkuner, Buca ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serkan Kalmaz'ın kardeşinin eşi Esin Kalmaz ve Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı İrfan Önal'ın eşi Gökçe Pişkin Önal... Parti erimiş giderken listelere eş-dost-akrabaları doldurmak CHP'ye ve örgüte yapılmış ihanettir. Yazıklar olsun...

Yeni Asır

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