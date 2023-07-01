CHP heyetinden Öcalan sevici Merdan'a ziyaret!
CHP Milletvekilleri, Öcalan sevici Merdan Yanardağ'ı Marmara (Silivri) Cezaevi'nde ziyaret etti.
CHP Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti.
Milletvekilleri, ziyaretlerinin ardından, cezaevi önünde açıklama yaptı.
Haksız tutuklulukmuş!
Enis Berberberoğlu, terör örgütü elebaşısı Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ın haksız yere tutuklandığını söylerek şu ifadeleri kullandı:
Bugün, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, Silivri Cezaevi’ndeki haksız tutukluluğunun başlamasının dördüncü günü. Kendisi ile kısa bir görüşme yaptık, 40-45 dakika kadar süren bir görüşme yaptık. Kendisini son derece moralli, son derece sağlıklı, keyifli gördüm. Herkese, kendi direnişinin ilham vermesini beklediğini hissettim.
Öte yandan Yanardağ'ın, CHP'lilerle ilettiği açıklamasında, "Buraya girdiğim gibi buradan dimdik çıkacağım" dediği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO