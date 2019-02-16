CHP her dönem halka düşman

Yaklaşan yerel seçim öncesi fiyat tezgahına başvuran fırsatçılara darbe vuran tanzim satış uygulamasına karşı çıkan CHP’nin aynı tutumu geçmişte de sergilediği, Ankara’da Refah Partisi döneminde BELÇAR adıyla başlatılan seyyar tanzim satış uygulamasının CHP’li Çankaya Belediyesi tarafından mahkeme yoluyla engellendiği, karanlık odaların da yasakçı tutuma önayak olduğu belirlendi.

Fırsatçıların ve rantçıların önünü kesen tanzim satış uygulamasının başarılı bir örneğinin 1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandı. 1994’te Refah Partisi’ne geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Melih Gökçek dönemindeki ilk icraatlarından biri olan seyyar tanzim satış uygulamasına takoz olan CHP’li Çankaya Belediyesi’nin mahkemeye açtığı davalar nedeniyle hizmetin durdurulduğu, Pazarcılar Odası’nın “ucuza ürün satıp piyasadaki fiyatları düşürüyorlar” diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Akit’e konuşan dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cengiz Ocakçı, CHP zihniyetinin hiçbir zaman değişmediğini, millet lehine olan her şeye bugün olduğu gibi dün de tüm gücüyle karşı çıktığını söyledi. 1994-2005 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Av. Cengiz Ocakçı, CHP’nin takoz olmasına rağmen başarılı bir şekilde icra edilen BELÇAR adlı tanzim satış uygulamasını anlattı. Piyasanın 5 misli ucuz fiyata patates ve soğan satışı başlatmış ardından gezici otobüsle sebze-meyve ürünlerini BELÇAR adıyla millete ulaştırdıklarını kaydeden Cengiz Ocakçı, “Biz 1994’te Ankara Belediye Belediyesi’nde göreve geldiğimizde o dönem de gıda ürünleri vatandaşlara fahiş fiyatlara satılıyordu. Bizler göreve gelir gelmez milletimiz için harekete geçtik ve BELÇAR ismiyle Belediye Çarşısı oluşturarak tanzim satış gerçekleştirdik. Melih Gökçek başkanlığında Refah Partili bir belediye olarak 1994’te Kızılay’da, Sıhhiye’de ve Mamak’ta ‘Belediye Çarşıları’ oluşturduk. Sezonluk olarak aldığımız patates soğanı, direkt olarak köylüden alarak Ankaralılar için satışa sunduk. 10 kuruşa soğan, 25 kuruşa patates satıyorduk. Piyasanın yaklaşık 5 kat daha ucuz fiyatlandırmalarıydı bunlar. Satış mağazalarımızın önü miting alanı gibi oluyordu. Vatandaşları 150’lik gruplar halinde tanzim mağazalarına alıyor, herkesin ucuz gıdadan faydalanmasını sağlıyorduk” dedi.

‘Fiyatları düşürüyorlar’ deyip mahkemeye koştular

Ankaralıların büyük rağbet gösterdiği bu durum CHP’yi ve güdümündeki Pazarcılar Odası’nı rahatsız etti tabii. CHP’li Çankaya Belediyesi tanzim satışı engellemek için defalarca hakkımızda dava açtı. Pazarcılar Odası’nın dönemin başkanı Yılmaz Odabaşı ise, "fiyatları düşürüyor’ diyerek BELÇAR hizmetimizi savcılığa taşıyordu. CHP zihniyeti bugün olduğu gibi dün de millete hizmete karşıydı” ifadelerini kullandı.

CHP dün neyse bugün de o

Satış faaliyetlerinin engellendiğini kaydeden eski Ankara BŞB Başkan Vekili Ocakçı, “Tanzim satışlarımız hakkında mahkemelerden Çankaya sınırları içerisinde yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Biz de mahkeme kararı uygulama süresi içerisinde otobüsün üzerine pankart asarak, ‘Köylünün ürününü direkt olarak Ankara halkına ulaştıran bu araç Çankaya Belediyesi tarafından durdurulmuştur, özür dileriz’ yazıyorduk. Ancak hizmetten vazgeçmiyor, tüm zorluklara rağmen farklı otobüslerle farklı noktalarda satışa devam ediyorduk. CHP’nin yanı sıra Pazarcılar Odası da savcılığa suç duyurusunda bulunarak, ‘BELÇAR ucuza ürün satarak fiyatları düşürüyor’ dediler. O süreçte hem hizmet ediyor hem savcılığa ifade veriyorduk. CHP zihniyeti dün neyse bugün de odur” şeklinde konuştu.