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Siyaset CHP, HDP ve Deva Partisi seçimde ittifak açıklayacak
Siyaset

CHP, HDP ve Deva Partisi seçimde ittifak açıklayacak

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, Türkiye’nin tarihi ile yüzleşmesi gerektiğini savunarak hükümetin sözde Ermeni soykırımını tanıması gerektiği yönünde skandal bir bildiri yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 10:32:00 -
CHP, HDP ve Deva Partisi seçimde ittifak açıklayacak

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, Türkiye’nin tarihi ile yüzleşmesi gerektiğini savunarak hükümetin sözde Ermeni soykırımını tanıması gerektiği yönünde skandal bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiri karşısında muhalefet sessizliğini korurken, İYİ Parti ve Saadet Partisi 4 gün sonra çark etti.  Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, geçtiğimiz hafta HDP’ye kapılarının açık olduğunu belirtirken, HDP’nin Ermeni soykırımı iftirasına hiçbir tepki göstermedi. Deva’nın HDP ile yakınlaşmasından rahatsızlık duyarak konuyla alakalı açıklama yapan Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, partisinden ihraç edilmişti.

Sessizliğin nedeni çıktı

Akit’e özel açıklamalarda bulunan Yıldırım, Deva Partisi’nin her geçen gün HDP’ye yaklaştığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Önümüzdeki günlerde CHP, HDP ve Deva Partisi ittifak açıklayacak. Bu ittifakın içinde İYİ Parti olmayacak. Hatta HDP’nin Deva Partisi’ni ziyaretinde Pervin Buldan’ın Deva Partisi Genel Merkezi’nin önünde bir açıklaması var; ‘Demokratik işbirliği yapılacak’ diye. Ondan sonra Selahattin Demirtaş da aynısını söyledi. Bu son olaylara da iki partinin sessiz kalması da bunu gösterdi.”


Yeni Akit Gazetesi
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