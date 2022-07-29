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Siyaset CHP-HDP ortaklığı resmen tescillendi
Siyaset

CHP-HDP ortaklığı resmen tescillendi

İstanbul Kadıköy’de polise yumruk atan DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması sırasında, AK Parti, MHP ve İYİ Partili üyeler “evet” oyu verirken, CHP ve HDP’liler ret oyu kullandı. Akit’e konuşan şehit aileleri, “Polisimize tokat atanı desteklemek en hafif tabirle alçaklıktır. CHP, HDP ortaklığı resmî olarak tescillendi” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 09:34:00 -
CHP-HDP ortaklığı resmen tescillendi

R.EKREM ŞAHAN  ANKARA

TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonunda, İstanbul Kadıköy’de polise yumruk atan DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması kararı alındı. Komisyonun AK Parti, MHP ve İYİ Partili üyeleri “evet” oyu verirken, CHP ve HDP’liler ret oyu verdi. CHP’yi tepi gösteren Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, şunları dile getirdi: “Polisimize tokat atan Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili dosya, CHP ve HDP’li üyelerin ret oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. HDP/PKK’ya destek veren CHP’yi kınıyorum. CHP’nin içinde hiç mi vatan, millet hassasiyeti olan yok? Polise tokat atan HDP’li vekili desteklemek de ne demek? Bu en hafif tabirle hainliktir, alçaklıktır. Atatürk’ün kurmuş olduğu partiyi düşürdüğünüz duruma bakın. Hepinize yazıklar olsun! Böylece CHP, HDP, PKK ortaklığı resmî olarak tescillenmiş oldu.”

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