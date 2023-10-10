CHP 'hayır' demişti! İYİ Parti tezkere kararını verdi

CHP'nin ardından İYİ Parti'nin de tezkere kararı belli oldu. Mayıs'taki seçimlerinden ardından dağılan 6'lı masanın ortakları tezkere konusunda bir kez ayrıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyeceklerini söyledi.

Tezkereye 'evet' diyecekler

İYİ Parti Grup Başkanı Erhan Usta, Suriye ve Irak da dahil Meclis’e sunulan tezkerelere “evet” diyeceklerini açıkladı. Usta, Meclis'te kuliste gazetecilere yaptığı açıklamada, "Terörle mücadele için Irak ve Suriye tezkelerine İYİ Parti grubu olarak evet diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Meclis'e sunuldu

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süre giden çatışma ortamının, milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği dile getirilmişti.

"Terör örgütleri her türlü kirli eylemini sürdürmekte"

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine dikkat çekilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgulandı

Tezkerede, bu gelişmeler çerçevesinde terör ile Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasının, milli güvenlik açısından hayati önem arz ettiği belirtildi.

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