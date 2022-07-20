Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü "CHP: (Haşa) Allah izin verirse iktidar olacağız ve 24 saatte ..!" başlıklı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarını ele aldı. Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız.” dediğini söyledi.

İşte o yazı;

CHP: (Haşa) Allah izin verirse, 24 saatte eşcinselliği meşrulaştıracağız!

Cümlenin başındaki “haşa” ifadesini ve “eşcinselliği meşrulaştırıcağız” ibaresini ben ekledim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ait “Haşa”sız tam cümle şöyle:

“Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda, Allah’ın izniyle olacağız halkın takdiriyle, ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız.”

Olabilir, biz İstanbul Sözleşmesi’ni yanlış yorumluyoruzdur, eşcinselliği meşrulaştırdığını hatalı olarak dillendiriyoruzdur..

Bugüne kadar, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Sözleşmesi ile ilgili onlarca açıklaması olduğu halde, bir tanesinde, “Eşcinselliğin meşrulaştırılmasına destek vermiyoruz. Ama İstanbul Sözleşmesi’ni, sadece şiddeti önleyeceği için geri getireceğiz” dediğini duydunuz mu?

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