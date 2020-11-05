CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı'nı dağıtmak için saray ve çevresi operasyon yapıyor" açıklamasının, Muharrem İnce'ye bir gönderme olmadığını söyledi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifine en temel itirazlarının, esnek çalışma maddesi olduğunu ifade etti.

Kanun teklifinin içinde olumlu maddelerin de olduğuna işaret eden Özel, olumlu maddeleri, zehirli maddelerin etrafına "bir şeker kaplama" gibi yapan torba yasa zihniyetini bir kez daha teşhir ettiklerini belirtti.

Özel, karşı çıktıkları maddeleri Anayasa Mahkemesine götüreceklerini, bu düzenlemelere geçit vermeyeceklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Partili milletvekillerine, bakanlıkta brifing verdiğini, yasamanın, yürütmenin ayağına gitmesinin doğru olmadığını ifade eden Özel, bu durumun, kuvvetler ayrılığına aykırı geldiğini savundu. Özel, bu toplantı ihtiyacının nereden kaynaklandığını sorarak, "Demek ki, AK Parti Grubu da ekonomideki gidişattan endişeliymiş, kendi arasında konuşuyormuş. Berat Albayrak, 'milletvekilleri de ekonomiyi eleştiriyor' diyenlere kızıyormuş. 'Çağırın bir de ben anlatayım' demiş, gitmişler. İnandılarsa hava hoş. Berat Bey'in anlattığı şahane tabloyu, Anadolu'nun illerinde, kahvelerinde, vatandaşa anlatabilecek olan varsa, vatandaş 'iyiye gidiyoruz' diyorsa, hodri meydan, buyursunlar. Kim çağırırsa yanında giderim." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın, "ben dolara bakmıyorum" demeye devam ettiğini kaydeden Özel, "Sen dolara bakmıyorsun da, vatandaşın ekmeğinin piştiği fırının yakıtı dolara bakıyor. Çünkü petrol, dolar üzerinden geliyor. Elektrik, doğrudan dolardan etkileniyor. Evlerin doğal gaz sayaçları dolara bakıyor. Vatandaşa, ihtiyacı olan temel tüketim maddelerini taşıyan tüm araçlar, lojistik sektörü, üreten fabrikalar, dolara bakıyor. Bir tek damat Albayrak bakmıyor." dedi.

Özel, OECD ülkeleri arasında parası en çok değer kaybeden ülkenin Türkiye olduğunu, Endonezya parasının yüzde 4, Türkiye'nin parasının ise yüzde 30 değer kaybettiğini savundu.

- "Testi pozitif çıkanların 300 binden az olmadığının bilinmesi gerekir"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa dikkati çeken Özel, "Dünya Sağlık Örgütüne sayı bildiriliyor, Türkiye'ye açıklanmıyor. '300 bin vaka var' deseniz yalan söylemiş olmazsınız. 43 bini ateşli, yatan, serum yiyen, bir avuç ilaç içenler... Ama testi pozitif çıkanların 300 binden az olmadığının bilinmesi gerekir. Tedbiri almayan, yeni normali düzgün tarif etmeyen, yeni normal için 1 Haziran'da bir kamu spotu bile yapmayıp, o işi eylüle kadar bekletenlerin, bugünkü tablodan sorumlu oldukları son derece açıktır." yorumunu yaptı.

Özel, Türkiye'de 18 ila 20 milyon grip aşının olması gerektiğini ancak 1,5 milyon grip aşısının bulunduğunu ileri sürdü. Özel, Türk Eczacıları Birliğinin, eylülde bir çalışma yaparak, Hollanda'da 1,5 milyon doz aşı bulduğunu, Sağlık Bakanlığı dahil 4 kuruluşa bu konuyu yazdığını ancak 14 Ekim'e kadar bir cevap alamadıkları için Hollanda'nın, aşıları İran'a sattığını savundu.

- "Kastedilen Muharrem İnce değildir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Millet İttifakı'nı dağıtmak için saray ve çevresi, bürokrasinin bazı unsurlarını da kullanarak operasyon yapıyor." açıklamasına, Muharrem İnce'nin cevabının hatırlatılması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Kastedilen Muharrem İnce değildir. Genel Başkan zaten devamında Muharrem Bey'in partiden ayrılmadığını da söylemiştir. Muharrem Bey'in açıklamaları da Genel Başkanımızın sözleri de ortadadır. Bir ikili diyalog sırasında sorulan bir soruya verilen bir cevap üzerinden bir şey varmış gibi yaratılan bir mesele veya ortaya çıkarılan bir üst düzey hassasiyet, doğru değil. CHP'ye de kimseye de faydası olmaz. Kastedilen Muharrem İnce değildir. Ancak sarayın bütün kollardan, bütün tedarikçilerine, bütün müteahhitlerine, bütün finansörlerine, 'Muhalefeti bölük pörçük gösterebilecek en küçük ihtimali değerlendirin. Ne gerekiyorsa yapın.' dendiğini hepimiz biliyoruz. Ancak burada Muharrem İnce'ye özel bir gönderme, kendisine yönelik bir itham yok."







