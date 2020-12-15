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Aktüel CHP Grup Başkanvekili Özel, TVF'nin 2019 yılı hesaplarının denetim raporunu sordu:
Aktüel

CHP Grup Başkanvekili Özel, TVF'nin 2019 yılı hesaplarının denetim raporunu sordu:

"TBMM Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketinin denetim raporlarının TBMM'ye gönderilmemesi üzerine bir girişimde bulunmuş mudur?"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:47:39 -
CHP Grup Başkanvekili Özel, TVF'nin 2019 yılı hesaplarının denetim raporunu sordu:

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Varlık Fonuna (TVF) ilişkin 2019 yılı denetim raporunun TBMM'ye gelmemesinin nedenini sordu.

Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi iletti.

İlgili kanun gereğince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna, TVF'nin 2019 yılına ait mali tablo ve faaliyetlerinin, denetim raporları üzerinden Ekim 2020'de denetlenmesi sorumluluğunun yüklendiğini belirten Özel, şirkete ve fona ait 2019 yılı denetim raporunun, kanunda belirtilen zaman dilimi içinde komisyona ulaştırılmadığını ve denetim yapılamadığını, TVF'nin Ekim 2019'da yapılması gereken 2018 yılı denetiminin de Haziran 2020'de gerçekleştirildiğini, bu gelişmelerin TVF'nin denetimden kaçırıldığı yorumlarına neden olduğunu savundu.

Özel, önergesinde, "Türkiye Varlık Fonuna ilişkin 2019 yılı denetim raporunun TBMM'ye gelmemiş olmasının nedeni nedir? TBMM Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketinin denetim raporlarının TBMM'ye gönderilmemesi üzerine bir girişimde bulunmuş mudur? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Herhangi bir girişimde bulunulmamış ise nedeni nedir? 2018 yılı denetim raporlarının da geciktiği dikkate alındığında, Cumhurbaşkanlığı’nın fona ait raporları süresi içinde TBMM'ye sunmamayı bir alışkanlık haline getirdiği anlaşılmaktadır. TBMM'nin denetim hakkı ve saygınlığının korunması için bir girişimde bulunacak mısınız?" sorularını yöneltti.





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