CHP Gökşen Anıl Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'na 'danışman' olarak atandığına dair haberleri yalanladı

CHP'den yapılan açıklamada 'danışman' haberleri yalanlanarak üç isim dışında kimsenin atanmadığı ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin kurucusu Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamıştı.

Ulukuş, danışman olarak atanmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak şunları söylemişti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum"

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CHP'den yalanlama geldi

Kılıçdaroğlu'nun bu kararı parti içinde krize neden olurken CHP'den yeni bir açıklama geldi. CHP tarafından yapılan açıklamada, Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

CHP'nin açıklaması şu şekilde oldu:

Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “danışman atamaları” yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır.

4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, ilgili tarihten sonra Engin Özkoç , Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır.

CHP'nin Gökşen Anıl Ulukuş'un atama kararını yalanlamasının ardından Ulukuş'tan da bir açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'na ve

Ulukuş'tan tepki paylaşımı: İtibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor

CHP'lilere tepki gösterdiği mesajında şunları söyledi:

Sayın Genel Başkan’a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere “Ben hâlâ danışman mıyım?” diye sordum. Her seferinde “burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et.” cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! “Gerçeği yansıtmıyor” şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor.

"Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun.” Zihniyetindeki bazı kişiler beni CHP’li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP’nin altı okuyla problemi olanlar CHP’li oluyor. Aşırı sağcılık diye itham ettiğiniz düşünce CHP’nin kurucu iradesidir.

Türk Milliyetçisi arkadaşlarıma da sitemim var. CHP’yi Milliyetçilikten uzaklaşmakla suçluyorsunuz. Ancak CHP’de biri “Çok Milliyetçi” olmakla suçlandığında onun meze olmasını seyrediyorsunuz.

Son olarak, Atatürk’ün başlattığı Türk Devrimini sürdürme irademiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kalması için olan mücadele azmimiz azalmayacaktır."