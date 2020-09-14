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Aktüel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:
Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:

"Durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği yönünde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:36:32 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:

ANTALYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye gelerek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Böcek'in sağlık durumu hakkında ailesinden ve hekimlerden düzenli bilgi aldıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlığının iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Doktorlar durumunun iyiye gittiğini ifade ettiler. Ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Hastanenin bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Biz de onları telefonla büyük ölçüde rahatsız ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım düzenli bilgi alıyoruz. Durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği yönünde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, ziyaretin biraz geciktiğine yönelik birtakım eleştirilerin bulunduğunu aktarması üzerine Kılıçdaroğlu, "Onları tartışmayın. Biz her gün her dakika bilgi alıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından partisinin il başkanlığına geçmek üzere hastaneden ayrıldı.

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