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Aktüel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:54:30 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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